牛车水有史以来，发生过上百次大大小小的失火事件（广东话叫火烛）。其中以在民国六年（1917年）六月六日凌晨四点丁加奴街与登婆街角头的一家店铺“和栈“发生大火最为严重，一共有10多名男女老幼丧命。

仅次于火烧和栈的惨剧，就是发生在1985年11月4日下午的“火烧戏院后街”，有九人丧命。发生火患地点距离我家小店约100米、和栈约50米，位于登婆街30号（30 Temple Street）。被焚的是一间三层楼旧店屋，楼下是经营白铁（锌铁）的协发号，二楼则租出作非法聚赌，三楼是用作抽吸鸦片间隔房间。火患发生时，屋里共有11男性。 事后发现二楼房内（相信是起火的地方）有一焦尸。有五人被困在三楼浴室内窒息而死，还有三具尸体被发现在房间内，有两人侥幸获救。其中搬去红山区的57岁欧姓男子访客爬上屋顶，逃到这排店屋尽头的屋顶上，向毗邻兴都教庙（Sri Mariamman Temple）里面的人喊救，获得他们搬来一把梯让他下来，捡回一命！

另外一名逃生者79岁的许老，他逃进浴室，看见里面有窗口，于是伸出身子到外面，大声喊救，惊动了屎巷（后巷）的人，他们弄来一张帆布床，把它打开，让他跳下。他成功跃下，受了重伤，被送院急救。二楼死者老陈是租户，据悉他因赌博输钱，两天前企图放火自杀未遂，所以救火员认为这次大火原因是有人纵火，不过也有人说是旧电线走火引起，当时大火蔓延得很快，很快把木板楼梯烧断，截断逃生者的出路。