木子：眼科预约的困惑

因为眼压持续居高不下，加上最近老是畏光，球友兄弟K遂以一会友G的遭遇为例，力劝我尽早在岛国就医，看看能否将C国Z市的失败手术给挽救一二。G开始的症状也是眼压持续高高在上，而后就畏光，跟着被诊断为青光眼，最终不幸瞎了，下个楼都得靠导盲犬引路……真是吓死宝宝了，那就赶紧预约吧。

不约不知道，一约吓一跳！曾几何时，岛国的“薄利可丽泥壳”（Polyclinic，综合诊疗所），竟然已“发展”到只接受隔天门诊的预约，而且还只提早一天的晚上10点才开放系统？！请问动不动就跟民众拍照以表示亲民的衮衮诸公，那些不会操作电脑或手机的老人家，如果没有子孙随侍在侧，病了怎么看医生？不相信？要不要改天也让他们拍个照晒到社媒上？当然，老人家也可以拖着病体一大早到政府综合诊所排队，但是请注意：没有预约的病患，等候问诊的时间起码两个小时！不乐意？那就只能去私人诊所了。

预约系统“不友善”是个困扰，慢性病的预约一般要等四五十天，这才是最大的问题！老头一边摇头叹息，一边胡乱划手机，竟然意外点击并预约到隔天上午9点的“视频问诊”。太好了，老老实实遵照英文指示“于约定时间的15分钟前抵达诊所，视频问诊房号为318B”，8点20分就到了盛港的“薄利可丽泥壳”，比预约的问诊时间足足早了40分钟。