在这些塔模型远游前，戴着瓜皮帽穿着长袍马褂的葛修士与匠师们在作品前合影，他们的音容笑貌定格在那个瞬间。

生活在肯特岗一带，偶尔“进城”都会安排若干活动。约了林金殿长孙在林氏大宗祠九龙堂见面赠书，受长辈之邀前往他的私人博物馆看展赴宴，两项活动之间的空档决定去亚洲文明博物馆看看《塔游记1915：从上海到三藩市》（Pagoda Odyssey 1915: From Shanghai to San Francisco）。原本预计九龙堂见面约半小时，没想到91岁高龄的老先生兴致勃勃，与一家三代十口畅聊近两个钟头，到亚洲文明博物馆时已是四点半，顿觉看展时间有点仓促，好在展览持续到2025年6月1日，可以随时再访。



《塔游记》是以中国塔为主题的展览，却不仅仅是关于塔的建筑故事。展示的84座塔模型（比例为1:50）以柚木制作，有些保留原木色，有些则是上色以强调材质特征。这批塔模型是1912年至1914年期间，由耶稣会孤儿院培养的中国匠师所制作，原本是作为订制商品销往欧洲，几经波折，最终历经21天航程，漂洋过海到了美国三藩市，参加1915年2月20日举行的巴拿马——太平洋博览会，成为教育馆中国区的展品，第一次以模型的方式向世界展现中国建筑的魅力。博览会结束后，这些塔模型为芝加哥菲尔德自然史博物馆（Field Museum of Natural History in Chicago）所收购，消失于公众的视野，直到109年后重现于热带岛国。

这些塔模型集中在二楼的特展区，选取了几座放置在门厅与永久展区作为宣传展示。令我驻足的是海洋贸易馆里的“崇妙保圣坚牢塔”与“报恩定光多宝塔”，标注说明原型出自福建省福州，始建于五代时期（公元10世纪），看着熟悉的塔形与绕口的名字，灵光一闪，这不就是乌塔与白塔吗？！千年古城福州以“三山两塔一水长流”而闻名于世，没想到在狮城见到这两座古塔的模型，这八十四分之二的骄傲，作为福州人莫名有些感动。