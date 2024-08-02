朋友都笑我是个三栖动物，每年生活是有“季节性”的。春夏秋冬，我会流动住在新加坡、上海和美国尔湾。每年暑假基本是在美国过的，一方面是参加每年的学术会议，一方面是“闭门造车”放空自己。可能是平常的生活节奏太快，每次来到加州尔湾，这里的阳光和空气能让我好好深呼吸好好睡觉，把一年该补的觉都补回来。每天到不同咖啡馆看看人看看书，然后胡思乱想。

刚好碰到美国大选升温，先是拜登退选，特朗普遭枪击；然后冒出一个贫寒出身共和党副总统人选万斯，因为写过一本畅销书而闻名；再然后哈里斯被推选成民主党总统候选人，原本不被看好的她，在各项民调指标，支持率节节上升，还筹到超过2亿美金的竞选筹款，破了纪录。这一连串高潮迭起的剧情，让人目不转睛，比电视连续剧中的剧情还精彩，太不可思议。双方互相揭底，公开谩骂，估计没有哪个编剧能编出这种剧情——有患痴呆症的老总统，有带罪犯的竞选总统，有小三黑历史的副总统，还有嘲笑单身女性“没孩子猫女”的竞选副总统。这些都是有头有脸的国家级领导人，这么赤裸裸吗？我看得目瞪口呆。今年美国的大选真是有好看的，好戏还在后头！

我是三栖动物，时常在三个不同国家体系里游走。我对政治没研究，也不很了解。但从一个普通人的生活体验，确实是感受到不同理念带来的对不同生活的向往。美国的大选体现的就是美国文化，有许多她的不堪，莫名其妙，不可思议，但这就是他们要的民主自由，不惜面子和金钱的代价。每年为了竞选，各党派的宣传活动，竞选集会，耗费大量人力物力，多大的资源浪费啊！那几亿的竞选筹款，可以为弱势群体做多少事啊？! 两党在许多政策问题上有基本的价值主张，长期下来已形成双方的基本盘，势均力敌，最后是看谁能说服摇摆州，争取那少数的中间票，勉强胜出。反正保守和自由，大家轮流做庄，每次打倒重来，这就是民主！