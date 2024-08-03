衣若芬：现今所见最早的三苏塑像

比起荒草蔓生，坟茔最大的劫难是人：盗墓、砸碑、破像……幸而历劫保全，天助之福。

如果你和我一样是苏东坡的粉丝，可能走访过不少苏东坡一生经历过的地方，欣赏过各式各样的苏东坡塑像，比如在四川眉山三苏祠，有神采飞逸，右腿曲起，左手垂下，坐在倾斜大盘石的“自由自在像”。在海南儋州东坡书院，有头戴斗笠，胡须飘然，左手提起衣摆前行的“东坡笠屐像”。在广东惠州，他手持书卷，昂首挺立。这些不同造型的苏东坡塑像，展现了设计者对苏东坡的理解和诠释，让观众产生潇洒、亲切、儒雅的印象。基于历史纪念和城市文化旅游建设，这些苏东坡塑像，都是1980年代以后陆续竖立。我在河南郏县三苏园内的三苏祠，看到了存世最早的苏东坡塑像，非但没有潇洒、亲切、儒雅的印象，反而是严肃凝重，若有所思。

为什么会塑造这尊长相普通，望之俨然的苏东坡像呢？

原来，这是元朝至正12年（1352）郏城县尹杨允命照管苏坟寺广庆禅院的住持僧人从慜建造的。彩色塑像共三尊，端坐中央，长须及胸，左手执书卷，右手扶着腰带的是父亲苏洵。右边素净白面，头戴幞头，身穿圆领袍，右手扶腰带，左手放膝盖的是苏东坡。苏东坡对面，面容清秀，也是乌帽官服的是苏东坡的弟弟苏辙。根据刘继增先生研究，这是塑匠张天秀按照画工田子新所绘的三苏职官画像所制作的泥塑。