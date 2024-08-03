客串篇

王崇才：瑜亮情结

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王崇才

王崇才

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发布 / 2024年8月3日 5:00 AM

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今年是两位武侠小说大师金庸和梁羽生的百年诞辰，金庸诞生于1924年3月10日，比梁羽生大12天。两人初露锋芒于上个世纪50年代中期，自此之后笔耕不辍，金庸共写了15部，加上梁羽生的35部武侠作品，风靡全球华人圈，开拓了一个热闹纷呈的文学与阅读天地。

两人都同新加坡裹有因缘，金庸是《新明日报》创办人之一，同狮城密切深厚的关系自是不言而喻。梁羽生则以他的刀光剑影、侠义情仇篇章，在《星洲日报》《南洋商报》《新明日报》《联合晚报》以及《联合早报》连载过，用另一种方式见证了岛国的报业史。他也在1977年应新加坡写作人协会的邀请，就《从文艺观点看武侠小说》作了专题演讲。

梁羽生开创了新派武侠小说的先河，金庸则后来居上成为武侠文坛的霸主。两人的作品各有千秋和长处，各自构建了自己的风格，也就有了“金梁并称，一时瑜亮”之说。这种情况也发生在其他圈子，如体坛上足球的梅西和罗纳尔多，羽球的林丹和李宗伟，网球的费德雷尔和纳达尔，在歌坛的张国荣和谭咏麟等。事实上他们之间并非外界所传闻的心存芥蒂相争对立，相反的，彼此是英雄识英雄惺惺相惜的知己。很多时候是粉丝们的偏爱和崇拜，或是评论家的品头评足，在摇旗呐喊兴风作浪选边站的情况下，当事人也就无可避免地陷入“人在江湖，身不由己”的困境中。

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