一家坐落在荷兰村，已有80年历史的杂志摊，因商场管理要将杂志摊外的展示区缩小一半，使到杂志摊老板决定暂时关闭杂志摊，另外物色新店面。因为他一直以来都坚持将刊物陈列在店外走廊，以方便顾客查看标题与翻阅内容，再决定是否购买，如今少了一半的展示面积，也意味着他必须在那些杂志或刊物的展示取舍作个调整，然而，他坚持自己的原则与理念，于是他选择放弃原有的摊位。他的抉择是否正确？他是否考虑重新规划与设计展示区？



当年，我任职的地方进行翻新，电工的集合点就在我的办公室与工作坊前面的走廊空地。有一天，一名新的电工来报到，我听到他对其他电工同事说：“你们做多少，我跟着。”看他讲话的语气和模样，应该是箇中高手，但他不坚持自己的能力表现，选择变通，与其他同事看齐。因他知道表现比其他同事好，对他只有坏处，没有好处，何必坚持在这工地表现自己的高超手艺！



其实，坚持犹如感性的人做事，他们通常凭个人感觉、冲动下作出不明智的决定，也没有经过周密考虑，不理会事情发展的可能后果。而懂得如何在坚持的前提下，加入放弃与变通这两个选项，就如理性的人做事情之前会思虑再三，考虑得失，模拟局势，顾全大局，甚至在心中沙盘推演种种事态发展的可能性，然后针对性地做出最佳选择，制定方案。