“死亡不值得忧惧…”

星云大师说：分享故事：林田是精于医术的医生，但经常仍有病人死去，他每天都惧怕死的阴影。一次在出诊的路上，碰到一位云水僧，林田请示：“什么叫禅？”云水僧答：“我也不知如何告诉你，但有一点可以确信，一旦会了禅，之后就不用怕死了。”于是在云水僧的指示下，林田前往参访南隐禅师。南隐禅师对林田说：“禅不难学，你身为医生，就应好好对待病人，那就是禅！”林田似懂非懂地前后拜访了禅师三次，禅师总是对他说：“医生不该把时间每天消磨在寺院里，快回去照顾病患！”

林田不解地想着：这种开示，怎能袪除怕死的心呢？因此，当他第四次参访时，就抱怨道：“有位云水僧曾告诉过我，人一旦学了禅就不怕死。每次我到这里，你总是要我照顾病患。对于这一点我明白，但假如这就是所谓的禅，我以后就不必再来请教了。”禅师微笑地拍着林田的肩膀说：“我对你太严格了，让我给你一个公案试试吧！”

所谓公案就是禅师要林田参“赵州无”的话头。林田苦参这“无”字公案前后两年，当他将心境告诉禅师时，得到的答案是“尚未进入禅境”。林田并不灰心，又专心参究一年半，终于自觉心地澄明，难题逐渐消失，“无”已成了真理。他善待他的病人而不知其为善待，他已脱离了生死挂虑。

最后，当他叩见禅师时，禅师只对他微笑说了一句话：“从忘我到无我，那就是禅心的显现了。”

·延续



有句话说：“生，也未尝可喜；死，也未尝可悲”；在觉悟者眼中看来，生是死的延续，死是生的转换。生也未曾生，死也未曾死，生死一如，何足忧喜？然而，无死的禅境，就是要求我们要在有生之年，一定要在因上努力，做好自己的本分，做到无愧于心，那就是对得起自己的生命了。

长命百岁有时不一定可喜，长寿而孤苦、衰老、痼疾缠身，更是人间苦事。长寿固然不足欣喜，死亡也不值得忧惧。一般人提到死亡，总会产生种种恐怖、可怕的想像，担心自己会上刀山下油锅，受种种的苦刑。其实如果我们了解生死的真相后，透过现世的福慧双修，死亡对我们而言，就像领了一张出国观光的护照，到处可以海阔天空，悠游自在。

·超脱



人类的生命不是出生以后才有，也不是死了就算结束。如果人的生命这么简单，生死就不值得畏惧了。道元（日本镰仓时代禅师）说：“断念生死者，佛家一大事之因缘也！”他又说：“若生死中有佛，便能无生死。若知生死即涅槃之理，便能无可厌生死，亦能无可愿涅槃，自是超脱生死。故唯探究一大事之因缘也。”

如果我们能够认清这个道理，断惑证真，觉悟生死同于涅槃的道理，就不会让生死迷惑我们，而安住于超越生死的藩篱，行于善道之上，那么生死对我们而言，已无法产生威胁了。