“论人之恶勿太过…”

星云大师说：分享故事：佛光山常有一些困难的事情需要承担，但是徒众都不敢承担，都要来找我：“师父，你来帮忙好吗？有个员工做事不规矩，常常乱讲话，应该把他撤职。师父，你来跟他谈谈好吗？”我说：“好，我来。”事后徒众都会问我：“师父，这么棘手的问题，为什么到了你那里，却是如此轻而易举？”

我不是三头六臂，只是我赞美那名员工：“你来这里几年了？大家都称赞你勤劳、很有贡献。不过现在因为种种原因，工作必须做调整，这样好了，加你两个月的薪水，你再到别处找一份工作，找到工作之后再回来告诉我。”大部分的人都会欢喜地说：“谢谢！”

·圆融



如何才能圆融人际关系，首须注意与人相处之忌，四点分享：

一、攻人之恶毋太严：世上没有十全十美的人，也没有永远不犯错的人。当别人有了过错、缺点，或是不良习惯时，我们要纠正、规劝他，但不能过分严厉的指责、攻击他；太过严厉，则如同恶狗，你打牠，牠更咬你。所以“论人之恶勿太过，要思其堪受”；凡事留一点余地给人，这也是做人应有的厚道。

二、教人之善毋太高：有的人热心过度，一心想把自己所能倾囊相授，例如教人电脑、打字、音乐、绘画等。甚至要求人要有道德、有慈悲，要如何做人、处事等等。教人本来是很美的善事，不过“教人之善勿过高，当使其可从”，你要求太高、太多，他做不到，就觉得很辛苦，甚至感到厌烦，干脆不学了。所以，谆谆善诱，因材施教，这是教人之道。

三、称人之是毋虚伪：称赞别人是美德，但赞美要得体，不能过分，不能虚伪，否则反令人有种被讽刺的感觉。例如对于一个有慈悲心的人，你就直接赞美他很慈悲，而不要说他很有智慧；对于一个长相平凡的人，你可以称赞他很有气质，但不一定说他很美丽。所以称赞要恰如其分，要出于真诚，千万不可虚伪。

四、责人之非毋武断：世上的是非、好坏、对错，并非全然绝对的，有时因为立场不同，对同件事就有不同的看法和见解。所以当我们责备别人的不对时，千万不能太武断，不能只站在自己的立场判断是非，何妨换个立场想想别人，也想想自己。

·因缘



一个能举千斤之重的人却不能自举其身，这就是明于责人、昧于恕己者最好的例证。所谓“知人之过易，明己之过难；责人之失易，省己之失难”，人我的相处，以不违情理为自然。能够处处不搅人我，自然没有是非。人要有所作为，必须发大心、立大志、行大愿，摒除一切人我是非，则周遭的一切都可以变为成就我们的因缘。