“向人性的弱点发出挑战…”

星云大师说：分享故事：商人到某城市办事，在机场搭德士，由于是初到贵境，他就跟司机打听当地的情形。两人谈着谈着也聊起了时局和爱好，谈的非常投机。到达目的地时，表上显示需要付费180元。德士司机这时笑着说：“给我100元就好了！”商人听了连连拒绝，说做生意不能这样，就向司机递上了200元，然后就赶快下车。

商人办完事后，又搭上另一辆德士回机场。机场到了，计程表上的数字是110元。商人在路途中已经感觉，第一次搭的那辆德士是在绕远路，他就询问了这辆德士的司机，结果多少证实了他的感觉。商人心想，没想到还是遭了道，加上小费，那名谈的很投机的司机，足足多要了他90元。

然而，这时商人又想，那名司机后来主动说给100元就好，如果照办，那司机不是吃亏了吗？他为什么主动减价？大概也是因为大家谈的来，心里过意不去了。思来想去，商人得出结论：世上许多人，都是这样不好不坏的人，他们会找机会占人家的便宜，可当他们觉得你还不错时，又可能为你付出。商人就自言自语地说：“这就是人性的弱点吧！”

·兽性



人性中的贪嗔痴，在完全放任的情况下，让我们看到例如战争、侵略、征讨、杀戮等。德国对犹太人的仇恨心理，务要消灭而后快；日本在南京的大屠杀，以杀人为乐；成吉思汗领导他的铁骑军队，几十年在欧、亚二洲到处残杀奸淫。再如秦始皇的焚书坑儒，秦将白起坑杀四十万降卒等，都是泯灭人性的残暴行为。

然而，例如“恻隐之心”是共同的人性，“慈悲之念”也是共同的人性，惭愧、羞耻、爱众、合群，都是人性。唯有人类自我觉醒，尽力去除兽性，努力发扬善美的一面，这才是救世之道。

·道德



《大乘起信论》（大乘佛教的一部论书）说，一心开二门，心真如门，心生灭门，当中有很深的议论。《华严经》讲，一心具足十法界，每一个生灭，都有善恶的，我们的善心升华了，就每天一直往圣人的境界提升、净化、善美、发光；如果我们的恶念增加了，黑暗、沉沦、堕落，自毁难免。所以吾人在四圣六凡里，起起落落，就看自己的功力把持，在善界长住呢？在凡俗停留呢？

我们平常要自问：我要往善路走？还是要往恶路走？往善路，依戒律规范身心，防非止恶，以道德来行事，喜舍布施，造福大众，用佛法净化心念，影响社会，以菩提心照顾世间，化俗向真，这就是向人性的弱点发出的最为有力的挑战；只要世人秉持不灭真心，不断努力，总会自我完成自心的圆满法界。