“所谓内政外交，才能相得益彰…”

星云大师说：分享故事：卫国大夫棘子成对子贡（孔子得意门生）说：“人只要有与生俱来的道德良心就好了，何必还要后天的修为、修养呢？”子贡说：“棘子成先生，像你这样的君子，我对您所提出的偏差说法感到婉惜。马车的速度快，却快不过我们说话的速度，如果只有先天的道德良心，没有后天的修为修养，我们的毛病、习性、脾气都还在，言行举止是不会文雅的。我们要道德良心能够发端，得要学习在待人处世上落实，去除我们的毛病、习性、脾气，这样表里合一、言行合一的人，才是君子。”

子贡接着说：“这就好像老虎豹子的皮与毛，将毛去除留下皮，或是将皮去除留下毛，我们分辨的出来是虎豹的毛或皮，还是狗羊的毛或皮吗？”

·方圆



一个人如果有了内在美，还是不够，应该要有许多的外学知识；有了外在的财富，必须要有内心的慈悲，所谓“内政外交”，彼此相辅，才能相得益彰。过去的武将练功，有内功外功；医生治病，有内科外科；吃药有内服外敷；做生意的人，有内销外贸。这些是内、是外，都不要紧，最怕的是人有内疚，国有内战，那就内外难安了。

自古以来，长辈都鼓励吾人要能外圆内方，要能外柔内刚，但这都有所偏颇。实际应该方圆兼备，当刚则刚，当柔则柔，当方则方，当圆则圆，做人才能不致有错。国有国内国外，家有家内家外，心有心内心外；所谓内忧外患、外强中干，这就是内外发生问题了。有句话说：“人无内顾之忧，必有外来之患”，所以要内外兼顾，方能万无一失。

·治理



清朝的康熙大帝，一日在勘察万里长城后，指示道：长城无须再修了。他说，城墙再长、再高、再坚固，关外的满人不是照样征服了关内的汉人吗？国家的安全，不是靠外面的城墙，而是要靠内政的清明，要靠人心的团结，才能巩固国家的安全。我们谈管理治理，要的就是领导人的德行兼备，这样才能通内又可以有外，否则内外缺少一边，事理不能兼备，目标不易达成。

我们的世界，本来就是有前面的半个世界，也有后面的半个世界；人生有心外的物质生活，也有心内的精神生活。所以，有了前后内外，还要通达古今上下，才能有全部的人生。