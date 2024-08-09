日前读了早报特约评论员严孟达写的《国民服役 国之重器》后，不禁发出会心一笑。他说：“早期服役的过来人，在职场多年后，两年或两年半的服役反成了人生最值得回味的生活阶段。” 这段话相信有同样感触的老兵应该很多。

我是1973年被征召入伍，当时的我还是永久居民。据说我们是第一批被征召的永久居民。根据条例永久居民服完兵役后，就可以成为公民。当时也没什么特别感受，不想当兵也得当，该做的做完后才来打算。当年当兵最大的收获，是我们这批在一起出生入死的52个年轻小伙子，过了50多年后的今天还有30几位继续保持联络，相约每个月的第一个星期二一起limkopi （喝咖啡）。其中不乏曾是社会中呼风唤雨的人物，也有几位移居海外，他们回来新加坡时，都会特别要求安排和当年的同僚见面一起共度欢乐时光。我们这些七老八十爷爷辈的老兵欢聚一堂时，大家都放下身段，回到当年当兵时候的年轻时光，互相嬉闹取笑，大声喧哗，往往令人侧目。

我常想，国民服役的军旅生涯和在校园学生之间的感情链结有什么不同？同甘共苦和坦诚相待，应该是军人生活的写照。我们这批战斗工兵（Combat Engineers）出身的老工兵，从第一天入伍开始到最后结业成为军官，总共经历了20个月的训练。吃喝拉撒都在同一个时间和空间里。说当时的训练是魔鬼训练并不为过。新加坡武装部队军事训练学院（SAFTI）是人人谈虎色变的训练学院。但是当工兵的我们被送去那儿学习步兵课程时，却被我们当成度假村。还记得在那儿训练的最后一天，总指挥官送我们回工兵学校时说了一句话：“你们将被榨干到最后一滴血。”

是的。就是因为被榨干到最后一滴血的训练，50多年后的今天，我们还在一起缅怀那“乐在其中”被宰杀的过程。