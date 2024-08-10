我们都成了一台戏，戏中有你，戏中有我。剧本医生是电影圈中的专业工种之一，负责评估内容的优劣和投资价值。剧本医生朋友近期有感而发，当今世情动荡，全球神经线被牵动，不自觉地进入历史重演却剧力万钧的实况剧场，国际局势张力十足，非一般故事创作可比，影视平台上展示和反映的阴谋黒暗内容，不再太多新意，反而故事有关未来科技去中心概念和新生代的另类价值观更能吸睛。世界突发新闻不断引起多方面揣测，纷纷各自解读世纪接近末端的种种征兆，感觉一切不良元素都有可能成为持续性和同时进行式的事实。

国际政治一向各施各法如围棋般布局，亦敌亦友，表面维持友善和谐关系，客客气气，内里不动声色，各有自身利益盘算，近年边缘政治紧张，如箭在弦，不再注重风度和面子的门面功夫，明刀明枪在政治经贸上刀来剑往，互不相让，国际暗杀事件的频密发生，令人不安。

近期旧影片《龙卷风》通过现代科技重拍新版本，向新生代展示大自然的威力，自古以来，大大小小的天灾从来没有中止，仿佛警惕世人敬畏天力，不要过分狂妄自大，地震海啸暴雨山火各类疫情分别登场，世界竭尽洪荒之力才找到喘息空间。宗教信仰的预言，世纪末的天灾频繁且重叠出现，并非危言耸听，只是再三警示各人自求多福，审视生命的真谛。