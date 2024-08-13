要到很多年以后，才会发现，若能保持发白日梦的余裕，保持发白日梦的能力，那是多么难能，多么可贵。

据说无论如何，一旦深睡，必然做梦。据说人不会一夜无梦，人一睡觉必然发梦，只是醒来时记不得梦罢了。据说这些皆是睡眠专家之结论，却不知睡眠专家如何知晓我到底有没有发梦。子究竟非我，安知我不知自己发梦否？



倘若一夜无梦，身心休息充分充足，自然最好。但有梦也好玩，且发梦之好玩，未必与梦之内容相关。若发好梦，好是好矣，然即使梦见自己当上皇帝手握大权极尽享乐，一旦梦醒发现一切皆空，不免有怅然若失之感。黄粱一梦能让人大彻大悟，凡夫俗子如我却未必能有所悟，空得烦恼而已。也许发梦，最宜发噩梦，惊醒时，心跳激烈，口干舌燥，恶心欲吐，却见夜正黑，窗外万籁俱寂，而自己安好无恙，梦中之事皆虚皆幻，遂发现自己还能继续倒头睡觉，且这次睡觉可以提醒脑袋别再发噩梦，于是安眠至天明，特开心。



念书时，看过同窗发白日梦，只见他双眼发直，唇齿微开，一动不动。老师的声音在湿热的空气中飘荡，仿若在水中传来的声音，模模糊糊，同窗的身躯被困在教室里，却已神游物外，比教室里的我们逍遥自在多了。要到很多年以后，才会发现，若能保持发白日梦的余裕，保持发白日梦的能力，那是多么难能，多么可贵。