刚过去的8月9日是新加坡国庆日,今年是新加坡59岁生日。在台湾生活的我,被勾起一些国庆日的回忆。国庆日在每个国人心中的意义可能都不太一样,对我来说,不同阶段的意义也都不一样。

小学的时候,期待国庆日的到来,除了因为是公共假期不用上学,可以出去玩,也因为我喜欢国庆日来临前,大家在学校一起唱爱国歌曲,像是“Count On me Singapore”“Stand Up for Singapore”“One People One Nation One Singapore”。 原来我在那个时候就好喜欢唱歌,而这些歌我到现在都还会唱呢。

其次就是,每次在爷爷家都可以看到国庆庆典燃放的烟火,有一年还到亲戚在文庆路的组屋,看空军的战斗机表演。一年就那么一次,所以显得格外珍贵。