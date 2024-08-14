因为来不及飞车回家进行“视频问诊”，老头决定索性来一回“车诊”哈。8点40分从盛港政府综合诊所走出来后，5分钟不到就已回返停车场。关上车门，手机才收到视频问诊的链接，要求患者提前5到10分钟上线等候。

因为被系统的“统一短信”所误导，9点的“视频问诊”，老头都能提早一大点抵达诊所，预留40分钟寻找318B诊室；而今整个人就在诊所边上的停车场，视频问诊要求提早一小点哪能迟到？呆呆等了约莫二十几分钟，医生的“头像”才终于“激活”。老头简单说明眼睛情况，不出所料，医生果然要求必须面诊。“如今我就在诊所，马上能过去！”“今天不行！”医生断然拒绝，原来是“福利不可”（fully booked）了。“我尝试明天上午挤出一个空档给你吧，等会儿诊所会给你发短信。”医生说完就匆匆下线了……

会友球友们纷纷捎来关心问候，获悉政府综合诊所的统一短信害老头白跑一趟后，有的抱打不平，有的嗤之以鼻，老头却觉得“错有错着”——若非如此，患者怎么可能三天内就预约到每时每刻都大排长龙的“薄利可丽泥壳”的门诊呢？老友们都赞我心态好、想得开，懂得自我安慰……都已年过花甲了，若还心胸狭隘、钻牛角尖，处处跟人过不去，终究是跟自己过不去！