潮流子：迷人的新加坡“邪典”文化

两年前，本地经典电影《吃风》在Netflix上架，《海峡时报》曾以“新加坡邪典电影”（Singapore cult classic film）为题报道，我读后一笑：为什么说是邪典电影呢？邪典（cult）即邪门经典，新加坡的音乐和电影，有一派是以国际包装远销国际市场，另一派则具有独一无二的本土风格，对欧美和中港台观众而言新奇有趣，备受地下追捧。因罕见被称为邪典，正面看极具风格，反面看则是没有规模，少见所以觉得怪，邪典主要因为小众嘛。

无法归类影片成邪典欧美观众眼中的日本B级片如《机关枪少女》和《下水道的美人鱼》，香港的古装艳情片和僵尸片，都是邪典。欧美觉得“新奇”，对他们来说，这些片无法被归类到他们熟悉的“战争”“西部”“公路”“歌舞”等任何一类，因此成了邪典。反过来，日本观众和香港观众都不会觉得这类B级片是邪典，1980、90年代，这可是当红主流。新加坡有一批无法被归类到世界主流的本土制作，具备上述日本和香港片的风格化，但因数量太少难形成流派，因此被视作cult。



这些影片有多迷人？《吃风》上架流媒体前，曾是传说般的存在。在豆瓣得到7分（属较高分）及一致好评，更在中国地下影迷中颇有口碑。第一次看这部片子，是当时在中国念电影学院的朋友拜托我从国家图书馆借出DVD，邮寄给他观赏。当时很难找到正片，辛苦找一回，所以我自己也看了。