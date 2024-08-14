初入职场时，总觉得要尽力而为，拿出100%不够，超支120%不在话下，有时高峰期达到200%更甚。那种感觉就好比就算没有人推着你走，你却还是觉得应该要再往前一把，不进则退。一次在一大项目中忙得连轴转，既没吃好也没睡饱，节骨眼上突然一下子崩溃哽咽，眼泪不受控制齐刷刷流下来，稍息后才恢复能量。事后与老板谈话恍然，量力而为不是懦弱的表现，适时求助也不可耻，无须自责认为自己不够好。有余力也可以多付出，但透支逞能并不是负责任的行为。懂得妥善安排资源，团队协作，才是明智之举。

曾和好友讨论此事，很多时候要跨过的或许是自己设下的坎，孰轻孰重，孰对孰错，其实心里有数。另一次，一小老板问我：“Are you happy with it?”当时心里咯噔一下，狐疑这不是先前通过了吗？却还是里里外外再审核一遍，提出一些修改想法，确实有了质的提升。后来项目结束聊起这件事，小老板说她当时还没细看文件，只是觉得我应该会有所要求才那般提问。我想，其实很多时候自己心里有一把尺，若无愧于那把尺子的衡量标准，就不会偏离正轨吧。

正式踏入职场的第六年，所需担任的角色有更明显的转变，除了做好分内事，也多了指导后辈的职责。很多时候会质疑自己能否胜任，还在学习排解焦虑和内耗。但很多事没有尽善尽美也很难万无一失，只能依靠那些过往的累积和那多一点的经验，尽量看得更远，除了顾及眼前也同步思考之后几步，更有余地去规划和应对突发情况。