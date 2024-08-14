“重利者必轻义…”

星云大师说：分享故事：一个官员问智者：“我有两个儿子，我不知以后应靠哪个？”智者就拿了一把钱放在桌上，然后就对他的大儿子说：“你只要打你爸爸一下，这些钱都是你的。”大儿子憨厚，低下头说：“不行，怎么可以打父亲？”

接着智者又对他的小儿子说：“你只要轻轻打一下爸爸，这些钱都是你的。”小儿子想也不想，过去打爸爸一下，赶快把钱收到口袋里。智者就对官员说：“现在你知晚年应该靠谁了。”

官员说：“如何能从这么简单的行为中就可判断？”智者说：“一个人的存心，很容易从他的行为举止中看得出来，所谓‘重利者必轻义’，有些人，只要跟他的利益有冲突的，他一定会先把利摆在第一位。当然，人是会变的，只是目前两个儿子中，你就可看出品性上的差别。”

·名动



在世间，所谓“有所为有所不为”，在一些事面前，我们要不为所动：

一、不为名动：名的诱惑实在太大，如果有人以高位、厚职、权力来诱惑我们，让我们放弃义理、操守，我们动摇了，我们的人格道德就会被名位所操控，所以我们要坚持不为名位所动。

二、不为力动：别人力气比我们大，权势比我们高，我们不要畏惧，不要小看自己，其实每个人都有无穷的潜力，只要能立定脚跟，坚持到底，自然就能有成功的一日。

三、不为难动：遇到艰难、挫折、困苦时，要有冒险犯难、不屈不挠的精神，如果凡事因遭遇小困难或阻碍，便裹足不前，最后必定一事无成。我们要锻炼自己养成不怕难、能克服的性格，人生自然无往而不利。

四、不为情动：人是情感的动物，故而常被情所困、被情所惑，因而无法自拔。亦有人常因人情难却，故而终日担负着情感的重担，无法自我释怀，终日受情感及情绪的约束。所以，我们要打开心扉，让情感吸收清新的空气，将小爱扩充为大爱。

五、不为谤动：古语云：我们不要轻易为诽谤所动，即使是一句闲话，几句是非，就当作耳边风。不要随便因诽谤而动摇自己，更不要浪费时间去跟人家争辩、解释。

·原则



处事的要诀，最重要就在于，不要因得意而动原则，每个人都有自己的原则，既有好的原则，就不能随意变动。例如，我们以忠义诚信为原则，以福国利民为原则，这是好的原则。但也有人因为处境不同，因而更改做人的原则。例如一时得意，交到显赫之人为友，就改变对家庭应负的责任；有的人一时获致许多钱财，就改变生活简朴的原则。其实，得意、富贵是一时的，原则应该是一生不变的坚持。