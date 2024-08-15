上世纪指挥大师奥托·克伦佩勒（Otto Klemperer）在与英国乐评家Peter Heyworth对话中，几乎是有问必答，知无不言言无不尽。对许多同时代作曲家或指挥家的褒贬也毫不忌讳。

谈起和他同辈的指挥家，他特别赞赏尼基许（Nikisch Artúr）、富特文格勒（Wilhelm Furtwängler）、托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）等大师。在其眼中，尼基许是真正大师（virtuoso）。对富特文格勒亦赞不绝口：特别是那“不太多也不太少的”弹性速度。但他认为富特文格勒指挥乐队很优秀，却不是好的歌剧指挥家。对托斯卡尼尼的评价——“了不起的指挥家，记忆力超强。他懂得自己要什么，并懂得如何做到。”算是“后辈”的卡拉扬呢？“绝对是个天才，他能指挥。”克伦佩勒说：“但我不明白他为何那么在乎掌声。”克伦佩勒当然不明白这世界上有些人是靠掌声才能活下去的。

数当时的指挥家，他最佩服的还是马勒（马勒是大作曲家，其指挥名气被作曲淹没了）。“如果说托斯卡尼尼是当代最伟大的指挥家，那么马勒比他伟大一百倍以上。”克伦佩勒说。考虑到马勒亦作曲亦指挥，更加不用说了。可惜马勒1911年即已离世，赶不上如火如荼的录音时代。否则，若能欣赏马氏指挥自己的交响曲，该是怎样的享受。