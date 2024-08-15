“平时做好准备…”

星云大师说：分享故事：晏子到楚国拜访楚王，楚王特地布了一个要让晏子难堪的局面。这时，只见两个卫兵押着一个罪犯经过，楚王就问：“罪犯是哪里人？犯了什么罪？”卫兵答：“这是个齐国人，犯了窃盗罪。”楚王就问晏子：“你们齐国人都喜欢偷东西吗？”晏子不慌不忙地说：“橘化为枳（成语，比喻人由于环境的影响而变坏）！橘子生长在淮南是甘甜好吃的橘，但是，生长在淮北却是苦涩难吃的枳，人也是一样的，这个人在齐国时不偷窃，到了楚国却成了一个小偷，那岂不是楚国的水土让人成了一个小偷？”楚王无言以对，只好说：“原本我只是想让你难堪，但是圣人是不可冒犯的，真是对不起！”晏子以他的机智化解了危机。

·柔和



转化危机的能力是什么？四点参考：

一、柔和泰然面对：危机来了，不要惊慌。比方说遇到粗暴的人骂你，甚至打你，你能柔和以对，或许有人觉得太吃亏，但其实柔和泰然的力量胜过粗暴。我们的牙齿是刚硬的，舌头是柔软的，但年老时坚硬的牙齿都掉光，柔软的舌头依然存在。对于一些突然变化的境界，让人猝不及防，但是只要你能处变不惊，泰然面对，就能化解。

二、运用智慧经验：当危机发生时，如想化解，须要有经验判断，要有智慧化解。云雾很浓，能见度不好，要注意前面也许有障碍物或陷坑；即使天气晴朗，也要备妥雨具。老马识途，就是凭其经验；老人的智慧，也是经验的累积。危机不怕，只怕你没有经验，没有智慧。我们平时就要在生活中多学习，累积能应对事物的智慧。

三、懂得逆向思考：危机出现、各种方案又都无法奏效时，不妨逆向思考，可能会解除危机。所谓逆向思考，因为危机是人为的，例如他认为你对他不好，因此心生报复。这时你不能以其人之道，还治其人之身，你可以逆向操作，主动对他好，可能他会打消报复之意。

四、能够回头转身：人生前面的半个世界，充满危机，我们何必一味的只是向前呢？何不回头经营后面的半个世界？我们身边周遭埋伏着各种危机，我们可以转个身避开锋头，不要首当其冲。人生当得勇敢时，当然要冒险犯难；当得退让时，要更加的谦卑。对于化解危机，回头转身、改心换性，这是最重要的法宝。

·省思



在生活中修行，懂得省思自我，消融自我，觉察自己的偏执，化解人与人、人与环境之间的冲突，这就是转化危机的根本道理。所谓“危机”，也就是一种境界，如果我们常被境界所转，那就是修行还没到位，肯定烦恼处处。有修行的人不论外境如何变动，内心都不受影响，所以能够少烦恼。