“闻善言而不着意，是为不明…”

星云大师说：分享故事：玄沙师备（五代十国时期闽国禅师）向大众开示时，说道：“诸方长老大德常以弘法利生为家业，如果说法时，遇到盲、聋、哑这三种病人，要怎么去接引呢？假如对盲者振犍槌、竖拂尘，他又看不见；对聋者说任何妙法，他又听不到；对哑者问话，他又不会言表，如何印可？”大家听了，都不知道如何回答。

其中一个学僧就将这段开示向云门禅师请益。云门听了以后，即刻说道：“你既然请问佛法，应该礼拜！”学人依命礼拜，拜起时，云门就用拄杖向他打去，学僧猛然后退。云门说：“你不是盲人嘛！”又大叫：“向我前面来！”学人依言前行。云门说：“你不是聋子嘛！”停了一会儿，又问：“你懂吗？”学僧回答：“不懂！”

云门说：“欸！没有盲、聋、哑的人，如果有，你才是真正盲、聋、哑的人。”学僧闻言，若有所悟。

·开示：禅门的这段故事，即使在今日的社会仍富有启示的意味。社会上有许多人本来不聋、不盲、不哑，却因为心地不明，以致成为盲、聋、哑者，更有甚者，闻善言而不着意，见人好而不欢喜，口里说不出好话，不是比聋子、盲人、哑巴还不如吗？

·善用

海伦凯勒（美国作家、教育家），既聋又盲，却能够凭着学习的毅力，成为世界闻名的教育家。她利用鼻子的嗅觉，可以判断自己到了那一个国家；她利用手指的触觉，可以感受到音乐优美的旋律；她虽然六根不全，却能做到“六根互用”，造福社会。

有人说：“健康就是财富”；但许多人往往拥有了财富，却不知善加珍惜，为大众创造幸福的生活，比起海伦凯勒，岂不汗颜！所以，我们都应时时勉励自己要慈眼视人，察纳善言，勤说善法，多做佛事，永不休息，好让我们的“六根”为世间留下善用。

·明明

“明”的重要，大家应该要清楚。就如大海的舟船，灯塔是他的明灯；暗巷的明灯，是夜归人的护航。多少学子，在如豆的油灯下，靠着那一点点的光明，学通经论，造福社会；佛前的一盏油灯，帮助多少人重燃生命的希望。所以光明是值得歌颂的，我们知道了光明的重要，继而能做众生的光明，更是重要。

在生活中修行的人，最重要的就是要发明心地，认识自己的本来面目。古代的修行者，心地不明，如丧考妣；心地已明，也是如丧考妣。因为觉得自己过去无明沉沦，好不容易才摸到自己生命的触觉，才找到自己而能够与佛同一鼻孔出气，所以“发明心地”，实在是一个有心人最重要的功课。