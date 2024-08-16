前两个月，好友到上海玩，她已经很多年没到中国。儿子很担心她，千吩咐万吩咐她要小小，不要受骗上当。他们都没来过中国。即使到今天，很多新加坡人对中国的印象依旧非常负面。听说有很多鬼城，经济很糟糕，环境很污染，到处都会碰到没有素质的人和不讲理的官员。朋友来的头两天，每天都得拍照给家里人看，让他们看看上海的进步，他们才开始放心。我心里是很诧异的，到今天还有这么多年轻人对中国存有很多偏见。

我因为出差，没时间陪她，她大多时候都是自己逛。几天内已学会用手机订餐，购高铁票和旅游景点入门票，查看各种信息。我因为自己开车，平时比较少搭上海地铁，她来了两周，对上海地铁线比我还熟。她一个人还自己搭高铁去苏州会朋友，后来又搭高铁到北京和我会合。周末我们住在后海的胡同里，把附近的名人故居，古玩市场，特色小吃全吃遍玩遍，然后再搭高铁回上海。我和她出去时常常都不带包，就一部手机吊挂在身上，然后走遍大街小巷，她看着我，非常惊讶于中国的方便和效率，而且大多数时候人们都是遵守秩序，井井有条。这让她对中国的印象大大改观，许多地方的进步超出她的想象，和她来之前的印象完全不同。

这几年我们也常听到美国许多恐怖暴力事件，网络上也有许多美国的负面新闻。特别是像洛杉矶芝加哥这样的城市，好像到处都是流氓和流浪汉。但是这几天我在芝加哥，还是感受到美国这个充满活力和多样性的国家，人们热情友好，在电梯里都会礼貌的打招呼问候。坐在芝加哥河边看着人来人往，各色人种，各种穿着，各种组合，男人和男人牵手，女人和小狗相依，让我深深感受美国的多元文化和独特的魅力。黄昏时刻几千人坐在千禧公园草坪上听户外交响乐团的演出，小朋友随着音乐起舞，完全不在乎别人的眼光，美国自由开放的生活依旧是许多人的向往。