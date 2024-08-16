期待山上的天猛公能有更多这样的文化飨宴，滋养岛国渴求知识的性灵。

第一次去天猛公艺术基金会，是去参加“天猛公中元节”。搭巴士到怡丰城对面的车站下车，前行几步向左拐，走了没几步人行道便消失了，只剩两侧浓郁的树林相伴，虽然有点小坡度，但并不难走，这条天猛公路走到底不过10分钟，先是看到右手边的一栋老洋房，再往上走几步是另一栋，再走一小段路豁然开朗，左侧一排鸡蛋花树，修建整齐的绿草坡融入树林，道路尽头矗立着第三栋老洋房，那便是山上的天猛公。



那次去参加活动是因为对于华人墓葬祭祀文化的兴趣。第一次去就喜欢上这个场所，英国殖民时代的老洋房处处可见华族文化元素，原来的房间得以保留作为展厅，虽然面积有限，却有着百年老宅独有的韵味。印象尤为深刻的是室外的石雕，大多是被遗弃的墓构件，这些精美的石雕在这里找到安身之处，看着它们重归乐土的喜悦，成就别样的景观。来参观的人潮英语华语掺掺，间中穿梭着时尚青年男女，恍惚间不知身在何处。

两周前又去了天猛公艺术基金会，是因为他们与早报合办的敦煌石窟寺讲座，由在美国纽约大学任教的美术史教授沈雪曼主讲，一看到讲座宣传立马报名，生怕错失良机。大雨后降温的天气适合上山，老洋房外的草地上搭起白色大棚，讲台上摆着电视屏幕与座椅，观众席已经坐满，所幸一侧增加了些座椅，迟来的鸟儿是有好处的，坐在侧面有大风扇加持，吹散人体蒸腾的热气。