2010年，我是一个趁工作空档拍拍广告的上班族，不知不觉拍出对表演的兴趣，便想尝试戏剧演出。正当有这念头的时候，朋友跟我说可以试试新加坡电视台在台北举办的演员甄选，没想到还真的被选上了。就这样毅然决然飞到新加坡，这一去，就是10年。

从怕辣到无辣不欢刚到新加坡的时候，很吃不惯当地的食物，像魔鬼鱼；第一次知道魟可以拿来吃，觉得实在太惊悚了！在动物星球频道看到的海底生物，一片片摆在眼前，觉得好不真实，而且我非常怕辣；台湾出名的麻辣火锅与我从来无缘，更不要说魔鬼鱼有如“魔鬼”般的辣度，我只能敬谢不敏。国民美食叻沙，第一口吃下去的时候，有一种“我究竟身在何方”的感觉，就再也不敢吃第二口。可是慢慢地，我打开了味蕾，发现新加坡的美食实在不胜枚举，不知不觉，我竟变成无辣不欢的人。

语言也是一个障碍。在台湾很少用到英文，到了新加坡才体会什么叫书到用时方恨少。一开始，我都不敢说话，遇到要说英语的场合，我都呈现严重社恐状态，打完招呼就赶快默默躲在角落吃东西。第一次经过Singapore Pools的时候，我心想：哇！新加坡人很爱游泳耶！排队排好长哦！后来知道那是卖彩券的地方，觉得自己好滑稽，竟然看到“pool”就以为是游泳池。