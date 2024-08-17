不久前又新一波冠病疫情来袭，确诊病例陡然激增，这应该与在公共交通及人流较多的公共场所戴口罩的人寥寥可数有关。或许人们觉得即便感染上病毒，也只不过像流感一样，幸运的或许连症状都没有；但并非人人都这么幸运，否则卫生部也不会增加病床及采取延迟普通手术的特别政策了。笔者在地铁上就经常遇到身边不停打喷嚏擤鼻涕的无罩乘客，神态自然，旁若无人，毫无歉疚之感。

还有报章及网络媒体上，组屋邻里噪音问题造成的矛盾纠纷也是层出不穷。面对有精神障碍的邻居，当然这是值得同情的，我们要宽容，有需要时我们还应该伸出援助之手；而对于智力正常的，很想问一句，难道我们也要宽容吗？这种无底线的宽容只是让对方更肆无忌惮，得寸进尺，从而拉低整个社会的文明程度。这些人往往会理直气壮地说：“我又没有违法，你管我怎么做？我有我的自由，你无权干涉。”

诸如这些有流感症状在公共场所不戴口罩，制造邻里噪音等各种不文明行为，目前的确没有现行法律可以约束，但殊不知，你对别人造成困扰，别人也有不受困扰的自由。在每个正常的民主国家，每个人都有自由的权利，但自由不是你想做什么就做什么，不是没有边界、没有底线的自由，无视他人及损害别人自由的自由。法律只是文明的底线。也就是说，做一个遵纪守法的人，只是刚刚够格符合这个社会的既有规范而已。只有自我约束和自律，不给别人造成不便和不适，才是高于法律的文明人，在这点上，日本是值得学习的。