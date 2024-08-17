去了一趟文冬才知道，不是所有的榴梿都是从树上掉在地上后再捡起来的，至少在文冬的山上有一个榴梿园就给榴梿都绑了绳子，掉了，就给绳子挂在树上。

上个星期三在吉隆坡晃荡了一天后，隔天就离开市区到玛拉瓦蒂（Malawati）山看炮台与灯塔，在瓜拉雪兰莪乘船到“天空之镜”看海天一色，到“渔米之乡”适耕庄参观米厂，晚餐后再乘船看萤火虫和蓝眼泪。玛拉瓦蒂山和适耕庄我是去过的，不过那是36年前的事了，马拉瓦蒂山多了一条铺上沥青混凝土的路，91米高的山像公园多过像座山了。适耕庄的稻田还在，刚收割，光秃秃的，有些肃穆，有些凄凉。那年我们“蚂蚁爬山队”的队长嘉添说，适耕庄的泥鳅是人间美味，鱼肉细嫩润滑，错过可惜，于是一行人就来到适耕庄大快朵颐。那年适耕庄的稻草正绿，风拂过稻田，阳光下就掀起了一波波的绿浪。“朋友一生一起走，那些日子不再有……”，回吉隆坡途中，伙伴们唱着《朋友》，车窗外的天空很灰，想起了那些已经好久没有消息的爬山队队友们，往事如烟。

巴士停在榴梿园山脚下的添油站，让我们换成四轮驱动车上山。上山的黄泥路很陡，坡度大，坑坑洞洞，路很窄，车子一边紧贴着山壁，另一边就在百丈山崖的边缘，猝不及防时就给你来个270度的转弯……但是这一路上的惊吓都是值得的，因为山上除了有让你吃得欲罢不能的猫山王榴梿外，还可以见证原本不结果的榴梿树在用了“白世音创新农业光科技”硏发的㕑余有机堆肥后，半年就结出累累的果实，3公顷的地可以产出4公吨的榴梿。但是园主经营的理念不仅是提高农作物的品质和产量，她也希望能保护水土，减少化肥和农药造成的水源污染，增强土壤的良性循环，降低种植对大自然的破坏。然而堆肥还没普及，更多农民考虑的是怎样更快赚到更多的钱。