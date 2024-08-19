自小就知道这家银行，若单从其发行的钞票的面额、数量以及经销的代理和分行来估计，或许可以算是全球最大最富的银行了。

冥通的钞票印刷精美，色彩缤纷，其大小随面值增加，有如传统钞票的长方形。钞票设计有讲究，有正行长的头像，还盖有正副行长玉皇大帝和阎罗王的印章，新的版本还有防伪识别的背景。钞票的面值涵盖“壹圓”到“億萬圓”的各种币值，故流通找换应该非常方便。不过要先学习繁体字和汉字数字的写法，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟，应用时才不会混淆。近日还看到有美金和国际货币版，行长的头像也换成对应的仿政治人物肖像。其他竞争银行也出现了，较出名的有“冥都”“冥府”“天地”银行等。可能是因为通货膨胀，钞票面值也竞相提高，每张“壹佰萬億圓”“贰佰萬億圓”的已经上市了。看来这是个蛮有投资潜能的外币，只可惜它是只能在阴间地府流通的冥钞，在阳世时投资获利多少，买多少烧多少都是枉然！

相传烧冥纸的习俗起源于发明造纸术的蔡伦，不过唐代有古书记载却是由南北朝的南齐废帝萧昭业带起的，那已是蔡伦之后的三百多年了。烧冥钞的目的是要让在冥界的亲人友人能够继续享有与生前一样的物质生活，所以“进步”到了现代，除了钞票，几乎能够想象到的东西如纸屋、汽车、电视、手机，甚至纸佣和纸宠物都很普遍了。与时并进，冥通银行也发行了信用卡，看来不久就会搞个数码或虚拟冥币之类的了。