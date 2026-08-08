“练习不贪爱不放逸…”

分享信息：“永续饮食”逐渐成为民众日常饮食的一环，旨在推广减少温室气体排放量，维护地球环境，就是大家常听见的“低碳饮食”，从产地到餐桌，改变饮食习惯，也能救地球，我们可以从“吃”来实践永续精神。

我们可多选择植物性食物，减少动物性食物的摄取，如：选择蔬菜、水果、豆制品、全谷类、坚果类等，因为动物性食物在养殖、生产、消费的过程，产生的碳排放量比植物性食物高，可以降低温室气体排放量。另外，我们可以多吃食物不吃食品，选择天然原型食材取代加工制品，一方面可让食物保留更完整的营养素，也可以减少添加剂的摄取。

多天然的饮食，有五个重点：成分来源天然且单纯、减少使用人工添加物、减少制程步骤（加工程度低）、产品成分资讯公开透明，以及产品包装标示清楚易懂。我们也要避免食物的浪费，吃多少就买多少，现在很多超市、便利商店等，都有小包装、小分量的产品供选购，现在也有食物银行，把剩食变成“续食”。

我们也可减少一次性容器的使用率，随身携带环保容器，以手帕替代擦手巾、自备购物袋等方式。这些都是生活当中微不足道的小动作，但都可减少一次性用品的使用。永续饮食的观念，能维护地球环境、也能兼顾身体健康，我们可一起成为永续饮食的实践者，一起守护地球也维持自身健康。

·心法

想要在生活中修行的人，都应有“永续饮食”的观念，不需要在“吃”上计较，能够吃得简单，吃得朴素，吃得清澹，这样的生活就是美好的了。现在很多人，因为各种应酬，吃得太多，吃得太饱也不卫生，适可而止才是修行之道。另外，在吃饭喝水的同时，我们的心灵要吃法味。其实，心要吃的东西很多，慈悲、智慧、思维、善美、舒畅等。所谓“万法由心造”，心能造万法，心也要以万法为食。

在佛门里，每日斋堂中都要唱诵《供养咒》，其中有一段：“若饭食时，当愿众生，禅悦为食，法喜充满”，即是提醒过堂用斋的人，不过度贪求外在饮食的鲜香味美，时时将自己安住在禅悦法喜与自在宁静之中，以法为食，可以当饱。

·禅食

饮食是维持生命的动力，人要靠吃来得到营养，产生力量。因此也应要从吃里体会生活的道理，吃出人生的正知，不单纯满足肉体的需要，而重视精神的养分，如此才能双向健全发展。有一吃饭禅则是“以正思择，食于所食”；吃饭时，去观照整个食物和我的身心的生灭关系：每一口饭菜的背后都像一张网，从食物的源头到饭桌这一端，有着多少人、事、物的奉献与付出。我们可藉此提醒自己：“是否恰如其分地用餐？吃进来之后，能量要用去哪边？如何报答众生恩，回馈社会大众？”

吃饭时专心吃饭、心无二用，每口饭菜就是欢欢喜喜的禅食；饮食观心，练习不贪爱不放逸，也是调伏自己的心。