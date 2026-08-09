“能够转危为安，都要靠过人的胆识…”

分享故事：春秋末期，迫于晋国的军事压力，齐王派晏婴出使楚国，以便修好结盟，抗衡晋国。楚王则依仗国力强盛，想借机羞辱齐国使节以灭齐国威风。晏婴个头较矮，这就成了楚王居高临下、傲慢无礼的话头，竟让守卫在大门旁开了个小门，要晏婴从那里进去。晏婴不疾不徐地说：“出使狗国的人才会走狗洞，我现在出使楚国，不该进这个门。”迎宾官员只好更换引导路线，请晏婴从大门进去见楚王。

宴席上，楚王问：“齐国没人了吗，竟派你作使臣？”晏婴答：“齐都临淄有7500户人家，张开袖子就能遮天，挥汗如同下雨，行人摩肩接踵，怎能说齐国没人呢？”楚王又问，既如此，为何打发你来？晏婴答：“齐国派遣使臣的规矩是，德才兼备者，遣使到有德有才的君主所在国；无德无才者，遣使到无德无才的君主所在国。我晏婴无德无才，因此只能出使楚国。”

楚王早就听说晏婴能言善辩，在他来访前就问身边大臣，怎样才能羞辱他一番。侍臣献计说：“晏婴来访时，请允许我带一名被捆绑的罪犯从大王面前走过。大王佯装不知，就问这是怎回事？我便回答，这是齐国人，犯了偷窃罪。”于是楚王宴请晏婴时，就如是这般地表演。楚王看着晏婴问道：“齐人本就是善于偷东西吗？”

晏婴答：“我听说，原本生长在淮南的甜橘，若生长在淮北则会成为酸苦的枳；叶子相似，果味却迥异，原因就在于水土的差异。同样地，老百姓在齐国安分守己，到了楚国却开始偷东西，莫非是楚国的水土使百姓善于偷窃吗？”楚王笑着说：“果然圣人不是能同他开玩笑的，我反而自讨没趣了。”

楚王三次羞辱晏婴，都被晏婴以其人之道还治其人之身；晏婴以其出类拔萃的智慧、卓越的口才，使其成为后世尊崇的贤臣典范。

·超群

人要具备怎样的条件，才算出类拔萃呢？三点分享：

一、仪表不凡：佛陀有“三十二相，八十种好”，这就是仪表不凡。现代人说，某人身高七尺，五官端正，英俊潇洒，长得仪表不凡；当然，也有些人“金玉其外，败絮其中”，徒有外貌仪表；假如里外一如，不但相貌堂堂，尤其脑筋清楚、思想周全，才算名副其实。今人每说到关云长，就觉得他有“英雄气概”，说到李世民，就称他是“标准的帝王”；应该说，他们都是仪表不凡，所以出类拔萃。

二、智慧超群：在一个公司，某人特别有办法，再困难的事都能迎刃而解，大家就赞他智慧超群；因为他的巧思过人，这就是出类拔萃。春秋战国时代的庄子，虽然官卑职小，不获重用于当时，但是他对人生的思想豁达远大，就是智慧超群。孔子曾自谦“吾不如老农，吾不如老圃”，因为他的谦卑，更显出他智慧超群。现代世上有很多过目不忘、辩才无碍的人，他们也可以说都是智慧超群、出类拔萃的人了。

三、胆识过人：所谓“胆识”，就是不光有“胆量”，还要有“见识”；胆识具备，才能称为“出类拔萃”。像“完璧归赵”的蔺相如，就是胆识过人，像“不辱使命”的晏婴，就是胆识过人。晏婴代表齐国出使楚国，其胆识过人的言行，当得起出类拔萃。

·容人

自古以来，多少人从败中反胜，能够转危为安、化险为夷，都要靠过人的胆识。我们翻开历史的扉页，有胆识的军人几乎战无不胜、攻无不克；反之，一些没有胆识的人，只靠匹夫之勇，甚至胆小如鼠，以致每役必败，这就不是没有原因的了。

世上出类拔萃的人之所以成功，大多都有一个特点，就是心量宽大。像汉高祖刘邦重用萧何、韩信、张良，他说：“制定领军政策、法律条文，用以安邦定国，吾不如萧何；领兵征战，以少胜多，不畏艰难，我不如韩信；出谋擘划，运筹帷幄，决战于千里之外，我不如张良。”但是因为刘邦能容人，故有大汉江山。所以，一个人度量有多大，成就就有多大；唯有宽宏大量、气度恢宏的人，才能出类拔萃。