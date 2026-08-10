你那一丝不苟，力求尽善尽美的个性，从你规律到有点“龟毛”的生活方式，已经展露无遗。永远笔挺的穿着，梳理的“油光水亮”的发型，平时只喝白开水，下午两点过后必定午休、吃点小食。之前你几乎全年无休，只在每个礼拜天下午关店休息。和平跟我劝了好多年，终于，你同意每周只营业六天。冠病疫情期间，你听从侄女们安排，准备全家到台湾好好度个假。岂料天不从人愿，这居然会是个永远不能实现的计划。

在调解会员间的纠纷、会员面对消费者的投诉的工作上，你不惜放下业务，尽心尽力，成绩堪称完美。调查股在你主政近二十年间，交出漂亮的成绩单。每一次常月会议，如果不是你逐个委员进行“疲劳”的电话“骚扰”，不会有出席率次次都超过八成的结果。不是什么人的“面子”大，不是那阵子凝聚力特别好，默默在暗地里“使命必达”的那个人是你。

每一次会庆及就职联欢宴会，两次历来最大的展览活动，你都站在拉赞助和协力工作的最前线。记得你动员两位宝贝侄女，为我们的专业研讨会担任主持工作，为我们的展览资料完成翻译和审查，在和其他四个国家地区的同业领导签约时，兼任礼仪小姐。鲜有家庭能如此全力支持丈夫和父亲的义务工作，你的美满和幸福叫人羡慕。