虽然去年已经毕业了，但毕业典礼是今年夏天才补上的。穿上红边学位袍，略微紧张地坐在麦克尤恩厅（McEwan Hall）里等待典礼开始，内心还是有点小激动。典礼上，坐在我们前排的大多是本科生，有些脸孔很眼熟，大部分都是自己教过的学生。看着他们从台上走下来，接过证书，忽然觉得这是一种很奇妙的体验。在某种意义上，我们是和自己的学生们一起毕业的。

一转眼，我们这届或多或少在爱丁堡又续了一年，但现在也都陆续开始收拾行囊，在爱丁堡的时间也正式进入了倒计时。趁着艺术节期间，大家约着再好好逛逛爱丁堡。也是最近，我才终于开始读《一天》（One Day）并完整看完电影版。它是一个围绕爱丁堡展开的爱情故事。从1988年7月15日说起，爱玛（Emma）和德克斯特（Dexter）在爱丁堡大学毕业那晚相遇，在亚瑟王座上聊梦想，聊未来，聊那些还没有答案的事。之后的二十年，小说每年会回到同一个日期，看两个人的生命如何交错、分离、又重新靠近。

爱丁堡是故事开始的地方，亚瑟王座、皇家大道、那些石板路和老建筑，都是书中和电影里出现过的场景，读着看着会忽然认出某个地方，觉得格外亲切。结尾兜回了起点，还是那个1988年的夏夜，那座亚瑟王座和那两个站在山顶谈论将来的年轻人。之前就有个心愿，想找一个天气好的下午，带着这本书，去亚瑟王座山脚下躺着翻一翻。在爱丁堡住了这么久，倒还没做过这件事。趁着还在的时间，希望能在这故事开始的地方，把故事读完。