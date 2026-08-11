前段时间与几位定居多年的艺术界友人聊到新加坡电影，我正想表达欣赏之意，看到对方皱了皱眉说“太简单了，像小……”“像小品！”我立刻接上，大家欣然点头。殊不知我所谓的“小品”，不仅是指戏剧作品中结构、场景、情节都比较简单的一类短剧，更是指中国自晋代以来绵延不断的散文文体——“小品文“，它通常自生活中的点滴小事生发，言浅意深，情趣盎然，正如新加坡电影给我这个外来者的观感。

我观看的第一部新加坡电影是上映已经二十余年的《小孩不笨》，具体情节已然模糊，但津津有味的观影体验却记忆犹新：一开始也觉得镜头和冲突太过简单，但很快就被小孩和家长之间妙趣横生的对抗故事所吸引——原来新加坡街道和家庭是这样的，Singlish听上去好有趣，看到最后当然也产生了东亚妈妈们都能感同身受的反思和共鸣。

之后有意或者无意看到的新加坡电影，大都具有类似的风格：以邻里人物为主角，展开此时此地此群众最常见的烦恼和困境；“小人物”的奋斗经历，蕴含着苦辣酸甜咸俱全的人生况味，却少有血淋淋的“重口味”；穿插着种种幽默巧合，却没有失去真实生活的质感。