“让自己的心里，有别人的存在…”

分享故事：一名企业家请教智者：“您的寺庙有这么多别分院、上千位出家法师，还有那么多的员工、义工、信徒等都那么和谐，您是如何管理人事的？”智者告诉他：“说到‘管理’，管钱财，钱财不讲话，容易管；管物质，东西不会反对你，容易管；管人也容易，只要随他的心意、与他结缘，就能化敌为友；管心就难了，面对政治、家庭、学校、人我是非，要不动心并不容易。”

智者提出自己的管理：“我到了70岁以后，对很多问题的看法又不一样了，我不管而管、随顺而管、自然管理，我用‘不动心’来管。”智者最后说：“有时候‘管人难，管自己更难’。所以，一个人平常要把自己管好，身教重于言教，你自己管好以后，不言而教，别人就受影响了。”

·诚意

有段民间绕口令这么念道：“有一个城隍庙，东边坐了一个管判官，西边坐了一个潘判官，西边的潘判官要管东边的管判官，东边的管判官要管西边的潘判官，究竟是要东边的管判官来管西边的潘判官，还是西边的潘判官来管东边的管判官。”大家看，连判官也彼此不服气，互相看不起。可见有了管理对方的想法，就有了分别对立，反而更难管理。

说到管理，管理者不能总是高高在上的发号施令，要常深入群众，和大众建立共生的观念及感情，才能发挥团队的最大力量。管理其实就是在考验自己心中有多少慈悲与智慧。管理的妙诀，首先须将自己的一颗心先管理好，除了让自己的心中有时间的观念，有空间的层次，有数字的统计，有做事的原则，能合乎时代与道德。

更重要的是，让自己心里有别人的存在，有大众的利益，能够将自己的心管理得慈悲柔和，将自己的心管理得人我一如，以真心诚意来待人，以谦虚平等来带人，才算修到管理学的学分。

·空间

被誉为“现代管理学之父”的管理大师彼得·杜拉克，他曾为“人的管理”定义，认为在新时代，以资讯为导向的企业组织里，主管和有专业能力的员工之间，已不似传统的上下关系；主管不再是管理人，组织则如同交响乐团，身为指挥的，只是带领各有所长的团员，演奏出完美的乐曲。这也是现代企业管理者须秉持的管理理念，因为公司有不同领域的专才，大家看事情的角度也不一样，如果只能以“上至下”的方式管理或者传达信息，就不能达到最好管理的效果。

在人事管理上，最好也不要用否定的态度，不要一味的说这个不可以、那个不可以；过份讲究规矩，往往难于管理和成事。所谓“订法要严，执法要宽”，真正擅长管理的人不强迫要求，却在无为而治中，让属下心甘情愿的奉行，也从宽容、尊重里，得到进步成长和发挥的空间。