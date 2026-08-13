读到新闻有关中东地区的乱局，其中有美资上市公司在海湾国家的数据中心遭遇导弹袭击，损失惨重。今时今日，数据中心是大企业的重要核心部门，有关企业的一切信息都由数据中心统一管理和处理，中心内都是昂贵的电脑设备，硬件包括处理器、信息存储、路由器、通讯器、光纤网络、用户终端连线等，软件更是多样多化，全体员工的电子信息沟通系统，业务部门的应用服务，中心的保安系统，中心和国际互联网的联系，内部人事、财务、行政等领域的各种系统，应有尽有。

想起在香港工作的日子，曾经管理过一个十分重要的数据中心，当时有一名技术夠硬的高级经理全权负责中心的运营，我的职责是提供数据中心的宏观方针，并规划路线图和时间表，但是若中心有事故，我得负责向高层解释清楚事故原因，如何保证事故不会再重复，所以管理一个数据中心，如一句潮州话，“空头多过胡椒罐，卵事杂过招商局”。

现今退休了，不在其位，不谋其政，倒可以谈谈当年的一些趣事。数据中心在企业的成本开支占比较大，别的不说，每个月的用电费，因数据中心24小时的空调运行，中心里都是电子设备，越冷越好，加上无间断的电流供应，几乎占据了企业总用电费的六成以上，基本上就是一个成本中心。