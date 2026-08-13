“融入我们日常生活里…”

分享信息：在低头滑手机成为通勤日常的时代，罗马尼亚城市克卢日—纳波卡（Cluj-Napoca）推出一项特别阅读推广计划，让民众只要在公交上阅读纸本书，就能免费搭乘。这项名为“带着书旅行”的活动，吸引大批市民响应，也让原本匆忙的车厢，出现难得一见的阅读风景。活动由罗马尼亚阅读推广人士米隆发起。他认为，许多人并非不喜欢阅读，而是在忙碌生活中缺乏接触书本的机会。因此，他希望透过结合公共运输与阅读奖励机制，让阅读重新走进人们的日常生活。

乘客只要在指定日期搭乘公交时阅读纸本书，即可免费搭车，许多市民带着小说、散文、历史书或专业书籍上车，原本安静的通勤空间，逐渐化为充满书香的流动阅读场域。米隆表示，阅读不应被局限在图书馆或学校，而是能够存在于生活中的任何角落，公交上的十几分钟或半小时，正是培养阅读习惯的最佳时机。

意大利罗马也推出“旅行＋阅读”计划。当地政府与公共运输公司合作，在地铁站、公车站设置数码阅读平台，民众只需扫码，即可免费阅读电子书、收听有声书及浏览文化内容。虽然形式与实体阅读不同，但同样希望善用通勤时间，让阅读融入日常生活。

·解惑

书中自有大千界，书中自有圣贤道。所谓“一日不读书，面目可憎；三日不读书，言语乏味”，你要高贵吗？“腹有诗书气自华”，书的妙用可以成就你！

语云：“化当世，莫若口；传来世，无如书”，意思是教化当代人，没有什么比面对面的口头宣讲、言传身教更有效的；想要将思想和知识流传给后世，没有什么比著书立说更好的途径。半部《论语》可以治天下，《资治通鉴》能够知古今，二十四史道尽天下的兴亡，三藏十二部的圣典，叙述了宇宙人生的真理。

然而，重点还在于，我们要把看书读书，融入日常生活里，一本小书可解除你旅途的寂寞，一部格言可能让你成圣成贤。床头书帮助你入梦，图书馆开拓你生命里的时空。书，不管大小，不管厚薄，不计精粗，书中的道理真是妙用无穷！

·普用

宋朝朱熹《观书有感》这样写道：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊，问渠那得清如许，为有源头活水来”，藉以说明阅读可以增加新知识、新见解、新观念，是活水的来源。不读书而有远见，那是奢望；读书而有远见，就不是偶然。

读书也应该是一件非常快乐的事，我们都可以从有兴趣的书开始读起，挑选好书来读。更要善用好的读书方法，培养读书的兴趣，为读书而读书，养成读书的习惯，必然能开卷有益。现在社会普遍存在浮躁风，刹住这股风的灵丹妙药就是读书。读书，也并非呆板的死读书，而是需融入人生，恰如其分地处理人与人之间的关系，并普用于一切生活之间。