音符是千面女郎，区区七个符号，居然能变化无穷，流淌出跳上跃下、轻重疾徐、低沉昂扬、曲风各异的旋律。万古千秋以来，新歌如不竭泉涌，让世人得以时时尝鲜。人世间众多艺术形式中，歌乐最让人同鸣共感。只要喉可发声，就能唱两句。歌，令人舒心畅意，它是一帖修复心灵的疗愈剂。

当年学校里的音乐课叫我欢喜，一来无作业，上课开喉张口，日子容易过。二来音乐考试简单，只要对着全班同学高歌一曲，三两分钟便一锤定音。这种模式，有人觉得轻松无比，开口就抖落满地音符；有人哆嗦又五音不全，过关与否，就看老师的心肠了。

哆来咪发唆拉西，这七个以1234567来表音的符号，是当年华校生的音乐启蒙魔棒。我们学的是简谱，既称为简，自然是简单易懂。可是不少同学唱了六年没搞懂节拍符号，唱起歌来依然好听。其实符号归符号，只要跟唱数回，记住歌词，基本上就旋律心中留了。现实生活里，多数人学歌都不靠谱，听卡带听广播一回生两回熟就上手了。那年头老师每教一首歌，必发下一张油印歌纸，让大家用浆糊把它贴在各自的歌本上。对学生哥而言，歌纸最大的功能，是协助记歌词，谱没那么重要，反正跟唱也能“吃糊”。