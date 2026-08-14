“因该果海，果彻因源…”

分享故事：湖北一名读书人，夜间兼差，需要到地府报到，负责管理阎王五殿的事。某夜，他看到一本帐簿上，记载他太太杀了邻居一只鸡，连鸡毛共重一斤十二两，他默不作声地将那页折起来作记号。醒来后，他问妻子为什么偷杀邻居的鸡？妻子一开始不承认。他说：“你还想瞒我，善恶簿上已记载，你盗杀邻居的鸡，总重一斤十二两。”

妻子这时才承认，昨天在院子晒谷物，邻居家的鸡跑来偷吃，她赶不走，顺手拿起棍子扔过去，不巧将鸡给砸死了，还没处理善后。夫妻把死鸡拿出来秤，不多不少，刚好一斤十二两。读书人于是让妻子将死鸡还给邻居，说明原委并赔偿折合市价的钱，请求邻居原谅。夜晚，他到阴间再把善恶簿找出来看，折角的痕迹还在，但记录太太罪状的字迹全都消失了。

·还债

所谓善恶簿，记得就是我们的善恶业，这个“业”，指的就是行为，它必定有结果的。善恶因果业报，从佛教的角度来说，是通三世的。从过去到现在，从现在到未来，未来又再回转，等于惑、业、苦，起惑、造业、受苦；受苦了又再烦恼，又再起惑、造业、受苦，这是轮迴不断的。

这也预示着，做善事的人，要相信因果，不要着急，早晚会有因果业报的。就是做了善事，却还是受到一点不好的报应，也不要紧，等于我把债还清，所做的善业就如同所赚的钱，以后还是会属于我的。所以我们做善事，对于善恶业报要有正确的了解，不可以道听途说，误会因果，错怪因果，那就是自己的愚痴啊！

·法则

世间固然有善有恶、有好有坏、有正有邪、有佛有魔，但是尽管别人都是污泥，我们自己在艰难的环境中也要当莲花。污泥无碍于莲花的色香，只要我们内心有力量，最终污泥会成为莲花的肥料。佛家的修行，就是要行善。最后都是从善到般若，戒、定、慧，各种修行都一定要开智慧。然而，佛门也不是保险公司，如果一些人只知道一味祈求佛菩萨加被，言行却违背“因果”，一边做善事一边在行恶，最后都会由善恶簿记得清楚，善虽有报，但作的恶也需要还的！

《华严经》就指出：“因该果海，果彻因源”；世间一切成败得失、成住坏空既不是鬼神所能操纵，也不是权势所能左右，而是掌握在自己手中的“因果”法则。佛教的精义在明因识果，佛教的目的在教化人心，所以我们要明白“因果”的道理，也要奉行“因果”的法则。