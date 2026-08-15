首届马来西亚“徽崇杯”小学节令鼓邀请赛结束次日，我在怡保旧赛马场的文创市集里吃了午餐，正准备赶往机场时，却被一阵热情的招呼声牵住了脚步。循声望去，正是那支前一晚以黑马之姿揽获全场总冠军与三项专项大奖的队伍——邦咯岛华联一校的鼓队。

创队老师与年轻的教练把四散玩乐的小鼓手们招来，喊了声“来见见原创人小曼老师”。刹那间，三十来个高矮参差的孩子簇拥上来，整齐划一地喊了声“小曼老师好”，随即又嘻哈闹成一团。我这才细细打量，舞台上气势如虹的他们，里头个头小的队员，比高年级的大块头足足矮了半个头。可昨夜舞台上灯影交织下，那灵动多变的鼓阵、铿锵繁复的鼓点，却无半点生涩。这份反差，让我再度心头一震：“节令鼓舞台总有一份魔力，让小鼓手加速成熟，让老鼓手找回青春！”

邦咯岛，是霹雳州外的一座渔村小岛。华联一校，更是岛上仅有百名学生的微型华小。这支鼓队，成立于2023年初，资历尚浅。成立之初没有资源，一切从零开始，他们以藤条代替鼓棒，将反置的塑胶水桶当作大鼓，在校友鼓手的调教下克难练习。先从善心人士捐赠的六面鼓，一点一点攒到十二面，最后才凑齐二十四面节令鼓。百名学生不到的校园，鼓队却从二年级到六年级几乎“抽丁”了全校四分之一的学生入团，这已是他们能动员的极限了。