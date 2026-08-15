说我是土鳖或山龟都行，第一次吃海蜇时确实不知道碗里那爽脆又带点嚼劲的是水母。知道是水母后开始困惑，哪些水母可以吃？又是哪些水母有毒又会蜇人？上网查了发现，全球四大剧毒水母是：澳大利亚箱形水母、伊鲁康吉水母、僧帽水母和狮鬃水母。

2020年时有人在新加坡的东海岸发现了箱形水母。去年1月一名女童在樟宜海边游泳时被水母蜇伤，六个月后又有一名澳大利亚男士在圣淘沙被水母蜇伤，引发人们对海里有多少水母，去海边游泳是否安全的疑虑。水母会利用触手上的刺细胞将毒素像微型鱼叉一样射入人体，轻则引起剧痛与灼伤，重则引发致命的系统性器官衰竭，听起来可怕，可是，保护自己，攻击可能对自己有威胁的敌人不是动物，包括人类的本能吗？看到鳄鱼我们会将它人道毁灭，不就是同一个道理吗？为了收集水母做研究，包括种类、数量和在哪一种海水的温度、碱酸性的环境被采样等数据，李光前自然历史博物馆今年初在白沙海滩、樟宜海滩、东海岸海滩和拉扎鲁斯岛的老鹰湾展开了水母围网采样（Seine sampling）。

上个星期四参与了东海岸的水母围网采样，分三段进行，每段50米。围捞时两人用地拉网在海岸的浅水里缓缓并行，一人在水位深及胸部处，另一人在水位较浅处。每走10米上岸一次，把网摊开在沙滩上，寻找在网中的水母。N与我开始第一段，刚下了场雨，天还很灰，浪大，水高及腰部，好几次浪击打过来时，脚步踉跄，差点站不稳。每走10米把长方形的网转向上，像抬担架般地抬网上岸时，都找不到一块没有被垃圾覆盖的沙滩，只得让网躺在垃圾堆上。低头在网中找水母时，两名清洁工人拿着黑色的塑料垃圾袋走过，他们是每天来的吗？如果是的话，怎么垃圾还是那么多？假设他们一个月没来，那将会是怎样的一种“盛况”？