“谅人之过，从而产生强烈的凝聚力和亲和力…”

分享故事：有个寺院道场的住持，来拜见星云大师，请教丛林兴盛之道。他问：“家师在世时，信徒众多，可说是丛林兴旺；可是家师灭度后，我继任住持，为何信徒日益减少？我和家师都是一样的行事做法啊！像信徒来了，我给予他们吃喝安住，给予种种的接待；我们师徒的道风相同，为什么换成我住持后，法务、社教、信徒不增反减？大师可以告诉我领导信徒的方法吗？”

大师说：“这不是寺庙大小的问题，也不是尊师的本领比你高明，更无关老少的问题，这是度量的关系。尊师对信徒能够包容，愿意给各有专长的信徒有机会去发挥；此外，他不会向信徒索求，只想给予信徒佛法。‘给’的行事风格，就能够让常住兴隆。”

大师接着说：“度量决定一切。你对信徒的真心，也决定了一切。你要让信徒参与，给予信徒学习的空间，给予信徒尊严。你不能只看到你师父行事的皮毛，要学习尊师的度量，这才是度众的真髓。”住持听了之后，对于弘法度众的热诚重新又燃起了信心。

·克制

人的一生中，宽容是指人处世有度量，不苛求。能够有谅解、克制、包容的胸怀。一个人的度量大小，平时不易看出来，不过当他欢喜或是生气时，自然显现在外。有的人欢喜时，可以接受别人的建议，甚至批评指教；但是一旦生气，即使再好的朋友，给予再好的忠言，他都觉得刺耳。有的人欢喜时，可与朋友共享一切成就，但是一旦生气翻脸，则任何一点好处也不肯给人占便宜。所以，一个人的度量大小，在喜怒哀乐时，最容易看出真实的面目。

然而，我们都可以做到“记人之长，忘人之短”，这就是宽容。宽容不是与生俱来的，它是随着知识不断地丰富、智能不断地增加、修养不断地提高，才能感悟出的人生道理。也就是说，它是与人的思想品性、社会阅历、人生抱负、文化修养等因素息息相关的。

·明理

宽容的人能够理解人之难，补人之短，扬人之长，谅人之过，从而产生强烈的凝聚力和亲和力；反之，如果只会嫉人之才，鄙人之能，责人之误，将会使人厌之、惧之、避之。在生活中，我们要切记：以言语讥人，取祸之大端；如果能以度量容人，则是集福的要术。另外，真正的修行是以身作则，反观自照，而不是站在制高点去评判别人的过失。一个明理的人，就要有容人的度量，面对矛盾时不可处处“得理不饶人”，应换位思考，做到“理直气和”，以柔和的态度化解对立。我们能让生活中多一份和谐和幸福，少一份烦恼，身心就清净，身体就健康，智慧就现前。