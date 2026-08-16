“翻篇是为了开启精采的下一页…”

分享故事：职场上一位与培华共事近五年的长者告诉他：“我在你身上学到了一种珍贵的能力──翻篇的力量。”长者说，你（指培华）作为上司，每天面对许多繁杂事务，有些并不合理，甚至带着恶意。然而，遇到问题，你总能冷静寻找最适切的处理方式，且无论过程多艰难，一旦事情落幕，便不再纠结，而是坦然将之“翻篇”。

对培华而言，翻篇并不是逃避，也不是假装事情没发生，而是在尽力处理后，选择放下，不让自己困在懊悔、愤怒或委屈中。因为持续沉溺于负面情绪，只会消耗自己心力，陷入无止尽的情绪内耗。

长者感慨地说，若换成他自己，往往会把事情挂在心上、反复回想，在脑海中不停演练各种可能，久久无法释怀。后来，他开始尝试改变。每晚睡前，他会把当天烦心或不如意的事写在本子里，将内心的不舒服透过文字抒发出来，写完后，他就轻轻将那一页翻过去，提醒自己：“事情已记录下来，也已从中学习，该往前走了。”这样的翻篇，不是遗忘，而是一种沉淀。每次挫折和不顺遂，都化为人生的经验与智慧，让自己多一分成熟，也多一分面对未来的韧性。

翻篇，更是一种聚焦当下的能力。当我们停止纠结于已发生的事，便能把宝贵的时间与精力，投入在眼前的人事物上；与其被昨日困住，不如珍惜今天，积极创造明天。

·正面

世间很公平，每个人每天都只能有24小时，因时间有限，我们就要有时间观念，也要将事情往正面方向发展；倘若我们只能倒向负面，这就只能是对过去的留恋与后悔，而这不会对未来的梦想有任何帮助，还可能陷入对现在的不满与不安，成为我们精神压力和苦恼的来源。因此，我们不要去牵挂过去，不必担心未来，就埋头努力地踏实于现在，这样才能在未来开创新的一页。

有句话说得好：“终有一天，我们会静下心来，像个局外人一样回顾自己的故事，然后笑着摇摇头。浮生不过梦一场，所有能够治愈我们的，从来都不是时间，而是内心那份释怀和明白。人生哪有两全之策，短短百年，不过是教人取舍罢了。”

·放下

我们处事，好坏念头都在一瞬间。坏念头一浮上来，身体实行，也许会造成许多悲凄人生；若是一念好念生起，付诸于好行动，这分精神就能源源不断地流传。人生无常，生命有限，能不能创造永恒的慧命，端视我们能否坚持正确的方向。生活的种种不顺和烦恼并不在于外界，而在于我们自身。

我们如果整日忧心孔疚，日子久了便化为执念，缠绕心头，不得安生。若一个人无法放下，那他的人生就会百苦交集，不管是贫富贵贱，都会有苦的感觉。我们能想到“翻篇的力量”，就能洞察生活的真谛，才能真正体会收获到的喜悦和幸福。