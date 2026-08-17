“阴阳要协调，要活就要动…”

分享信息：最近有两部纪录片讲述长寿妇人如何一个人过着健康生活。一部是日片《104岁哲代奶奶一个人生活》，另一部是加拿大片《阿嘉莎的四季》。《阿嘉莎的四季》是由其姪女从她86岁到90岁间，以16厘米胶卷，记录奶奶独自守着五十四英亩的家园，亲手耕耘农田、种植各种生机蔬菜的过程。

哲代奶奶虽没有阿嘉莎有那么大的农园，但有一点自家菜园，她也勤于种植蔬菜、水果，尽量能达到自种自食，日常勤于活动筋骨，应是她长寿的基本主因之一。哲代奶奶比阿嘉莎精采的，是她更能呈现乐观和豁达的心情。

哲代奶奶居住在广岛尾道山间小镇，年轻时是小学老师，83岁时先生过世后，仍选择居住在乡下的老屋。她知道，老人最好在熟悉的土地和环境终老比较好，何况附近又有姪女、亲戚和邻居可相互探望、照顾。影片中的哲代奶奶，总是一脸笑咪咪，有时也会幽默、自嘲，让人觉得这老奶奶真有趣。她知道日子一天天过下去，自己做不到的事会愈来愈多，她不会排斥别人适度的帮忙，也能不懊恼地鼓励自己，把生活调整成适合此刻的样子。

哲代奶奶除了田园事，每天一定沿着坡道，倒着走一段路，这是对老人较安全又健康锻炼脚力的移动方式。她也常一边走路一边拔草，拔草虽是小事，却也让她腰身有活动的机会。哲代奶奶当然偶尔也有病痛或住院几天的时候，家里有邻居会来帮忙打扫，她一回家，又笑咪咪地跟邻居谈笑风生了。

·五观

所谓的健康，并非只指身体上的，还有心理、事业及信仰。除了肉体的长寿，还有言教、工作、功德及法身（精神）的长寿。我们活得久，不如活得好，长寿前，要健康。有中医师提出，百条长寿健康的秘诀，如：不要一直想自己会生病，害怕更会招感病痛；即便身体有病痛，也不要挂念，坚信身体会好；饮食要节制，饭后要慢走。我们可在生活中做到：阴阳要协调，要活就要动(阳)，吃食要节制(阴)，不要太贪心。例如佛光山道场的斋堂挂上“食存五观”的偈语：“计功多少，量彼来处；忖己德行，全缺应供；防心离过，贪等为宗；正事良药，为疗形枯”，就是提醒大家要懂得感恩、知足、自省，有警觉观察自己的心念，知道适可而止，自利利他。

·心量

我们的心量，主导个性及态度，反省忏悔、不要怨怼、平和性情、宽融个性、心情调和、放松休息和充足睡眠是最好的良药，身体会自行修复，使用正确的方式爱自己，才能用对的方式爱别人，才是慈悲。老人重要的是，要懂得规划人生，不要因为陌生环境而产生恐慌，生命的深度、广度是自己的。

人，不要等到身体有病，才来寻求医药治疗，平时就要懂得保养身体。所谓“预防重于治疗”，平时做好保健，懂得养生之道，才能延缓身体衰落，才能真正有益健康。最好的养生之道，莫如生活作息正常，此外适度的运动，诸如走路、打球、跳绳，乃至旅行等，都是身体健康之道。反之，生活作息不正常，暴饮暴食、忧郁多虑、操劳过度等，都会使得身体提早衰弱，不能不慎。