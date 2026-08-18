提到济南，我会想到《老残游记》里对济南的描写：“家家泉水，户户垂杨。”还有，老舍一系列写济南的文章。我对济南的认识很有限。

记得本地建筑师、城市规划师刘太格说过，扬州是中国最合适散步的城市，我同意这个说法。烟花三月下扬州，我喜欢四处走走，停停吃吃，非常悠闲。最近我到济南游历四五天，发觉济南也非常适合散步。中国发展日新月异，很多城市马路拓宽、高架纵横，人行道为车辆让路也被商铺侵吞，城市已经变得没有散步的充足空间和清幽环境。“济南是一个可以散步的城市”，凭这一点，就应该为这座城市点赞。

第一天傍晚，我们去了大名鼎鼎的曲水亭街，眼看天色将暗，华灯初上，人流也多了起来。现在流行“夜游”，夏季更是如此。在这般熙熙攘攘的环境下，也就失去了轻松散步的意义，我成了一名被裹挟的观光客。好在，我们及时转弯，拐进了后宰门街，这里尽管也有游客，但清静很多，灯光也暗淡很多。“暗”和“幽”紧密相关，这一暗吧，顿时觉得幽了，我们走在里面，有了散步的意思。走着走着就饿了，抬头看见“辛弃疾百年鲁菜馆”，也没多想，就进去了，好不好吃，碰运气吧。到济南当然要吃鲁菜，那天点了几个鲁菜还不错，有一道下酒菜特别好，就是凉拌藕。夏季正是新藕上市季节，济南是泉城，泉水藕堪称一绝。毫不夸张地说，长这么大，就没吃过如此肉质细腻，脆甜多汁的藕。