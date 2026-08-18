“生命，无限的循环，无限的希望…”

分享故事：苹果公司联合创始人之一的乔布斯，于2004年被诊断出罹患了转移型胰脏神经肿瘤。隔年6月12日，他应邀到史丹佛大学的毕业典礼上致词，在15分钟演讲中，他述说了自己生命中三个深具启发性的故事，分别是：一、诸多转折点的连结、二、爱与失落，以及三、死亡。当他还年少时，绝大多数同龄者都是懵懵懂懂的，他就已知道观照“死亡”，而且还进一步运用“念死”法门，在他的日常生命思惟与抉择之中。17岁时，他读到一则格言，内容大致是：“如果你把每一天都当作生命中的最后一天来过的话，将来有一天你会肯定这样的想法是对的。”这就是佛教中提到“死随念”的日常生活实践。

这句话让他印象深刻，在往后的33年，乔布斯每天早上都会照着镜子问自己：“如果今天是我生命中最后一天，我还会去做我今天原本打算要做的事吗？”如果连续太多天答案都是“NO”的话，他就知道事情须有所改变。

“牢记自己不久就会死”，是协助乔布斯在人生中做重大抉择时，所用过最重要的方法。因为几乎一切事物——所有外界的期望、所有的自尊、所有面对困窘或失败的恐惧，一旦在面对死亡时都消失了，只有内在真正重要的东西能留下来。乔布斯说：“牢记自己快死了，是我所知避免落入‘自以为有所得失’的陷阱中最好的方法。你已一无所有了，没理由不倾听自己内在的心声。”

罹患绝症的亲身经历，让乔布斯的生死观更加成熟，他的言谈触及到生死问题的核心，也很认真地面对死亡。他说道：“死亡很可能是生命唯一最好的发明。死亡也是生命的交替作用。”

“死亡”不仅是芸芸众生世代之间的交替作用，更是一种生命本身的转变机制，也包括“生、老、病”亦然，都是生命的转变机制。

·法则

我们可以“先生活，后生死”，只要平常活的有意义、有价值，往生时自然可以安然自在，生死解脱。其实，生死是自然的法则，想在生活中修道的人，既已修道，对生生死死、死死生生还放不下吗？生死随缘，当死就死，当活就活，生了要死，死了要生，这也没什么了不起。今生修行不成，还有来生；过去多少诸佛菩萨的成就，不是都要经过三大阿僧祇劫才能成功吗？

修道的人，应视生死事小，度众事大，要有弘法利生事大的想法。如果我们天天挂念着生死，对于现在的度生、度众都不去讲究，只望自己能了生脱死，不觉得自己太自私了吗？你把它看得那么重要，太过重视生死，太过分渲染，其他事都不用做了吗？

·意义

你以为你不度众、不结缘，自我修行就能了生脱死吗？如果每个修道者，都不要把自己的生死看得那么严重，而能多做一点福利社会的工作，多做一些弘法利生的事业，让善法传遍三千大千世界，大家共同修行、共同成就；也就是说，要了生脱死，应该是你成就我，我成就你，彼此互相成为助缘，这样比较能了生脱死。

甚至说到“了生脱死”，你了生脱死后，你住在哪里？你了生脱死后，你做什么事业？你了生脱死后，你还要修行吗？你了生脱死后，你还要工作吗？所谓“了生”，是让世间上的人，没有生活的悲苦、没有生活的艰难，能生活得很平安自在，如此，你不但替他了生，你自己也了生了。

所以，在人间我们就可以“了生脱死”了，现在，我们在世间这个阶段还有工作，还有活动，还有生存的意义，就要努力行三好（做好事、说好话、存好心）。生命，无限的循环，无限的希望，这就是人生的意义。