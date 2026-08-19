“如草根未拔，虽断犹更生…”

分享故事：在舍卫国（中印度古王国）的祇树给孤独园中，有一棵枝叶苍翠、茂密的壮硕大树，来园中游憩的人都喜欢在大树下休息或乘凉。但奇怪的事情发生了，凡是在这棵树下停留过的人，不是头痛得厉害，就是腰痛难耐。起初，大家以为只是偶发事件，直到有一次，一群人在树下欣赏美景时，竟然一个一个倒地，园丁不由得怀疑：“莫非这是有毒的树？”

园丁打算悄悄地砍掉树干，他用一根棍绑上斧刀，自己站得远远的砍伐。可是不久后，树又生出新枝绿叶。来园林的游客，有些人看到告示，会远远地欣赏这棵树；但是，有些游客还是经不起它摇曳多姿的诱惑，不理会警告，恣意地在树下乘凉、嬉戏，结果他们都像先前那些人一样，感到身体不适，乃至丧命！

园丁更加确信，这是害人的毒树，他决心要除去。无奈他经年累月一段段地砍，不停地砍，树仍然不断地抽芽、生枝，不断地展现出各样的树形。当然，也陆续有人因贪乐树荫而遭逢危难。园丁非常焦急，心想：“怎么办？怎么样才能除掉害人的毒树啊？”他一筹莫展，只要一有空就不停地挥动斧刀砍，希望不要再有人受到毒害。这时，走来了一位智者，说道：“当尽其根。”

智者的一句话，让园丁恍然大悟：原来，自己一直在枝叶上努力，难怪徒劳无功；他应从根本下手，去掉毒树的根，树就没办法再生枝长叶了！

·突围

佛教有句话“六根清净” ，我们的眼贪看美好形色，耳喜闻欲乐之音，鼻恋着清香之气，舌爱尝甘醇之味，身执于柔软细滑之触。由于六根不净，使我们生起莫须有的爱憎情绪，毒害身心的宁静。做情绪的主人，做心灵的主宰，想要医治好疾病，只是诵念着药方处笺，身体永远不会恢复健康，须依处方去服食，病情才会稳定。当我们愁困于生命的围城，如何突围而出，先去看看自己的内心吧！

在生活中，我们根本的毒就是心里的贪、瞋、痴、邪见、嫉妒等，如果不清洗消毒根本，只是白费心力罢了。故事的寓意就是告诉我们：除根才能拔毒，不然一切都枉费心机。

·习气

《迴诤论》里有首偈语说得好：“如草根未拔，虽断犹更生，随习爱未除，苦本恒相续”；它提醒我们，一个人的烦恼、习气如果不根本去除，将会留下无穷的后患。就如除草，要连根拔除，才不会“春风吹又生”；洗碗、洗衣服，都要洗干净，否则用了可能会造成身体的不适。面对我们的烦恼习气也是一样，须努力把它们净除，才不会再生更多的随习烦恼。

所以，习气是我们烦恼的根本，爱情也是我们烦恼的根本，人有了习气，就不容易改变，有了爱的执着，就会百般计较、粘着不放；当自己执着爱却得不到回馈时，就产生恨，人的贪瞋与苦恼便由此轮转不已，生死的根本就永远相续不断。偈语启示我们，应时时警觉自己的心念，不能让坏的习惯、贪染执着越陷越深；要能即时将它去除，才有可能断绝烦恼的根源。