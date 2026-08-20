“立志存心，正行养廉…”

分享故事：民国初年，有一位上海财主，加上自己的元配，共有四个太太。他一直在做善事，大家都称他“善人”。过了几年他死了，死了之后，太太们想念他，就去找通灵的人，希望问他的现况。通灵的人却说，找了三天，就是无法找到财主。通灵的人还说：“你们亲戚朋友当中，如果有过世的，我再帮你找一个，证明我不是骗你们，我只收一半费用。”正好财主家的大儿子刚过世不久，大儿媳妇就说：“好，你去帮我找我的先生。”不到几个小时找到了，他附在通灵人身上，声音确实是大儿子。家人就问他死后的情况，他跟家人说了。然后家人又问他：“父亲到哪里去了？怎找不到？”大儿子说：“父亲坠地狱了。”

家人很吃惊，财主一生行善好施，天天拜佛念经，怎会坠地狱？大儿子说：“在清朝末年，北方有灾难，朝廷命父亲（当时在当官）去赈灾，父亲将赈灾的钱挪用一大部分，灾民得不到赈款，死了很多人。因此他得入地狱。”

家人不相信，四处去打听，结果发现财主确实有参与赈灾，但到底有没有吞没灾款，却无人知道。然而，家人心中或许也隐约觉得，财主后来应是心有愧，努力地去布施修桥、铺路，天天还拜佛诵经，仍抵不了罪过，还是要坠地狱。

·身行

如何求得福寿声誉？四点参考：

一、欲求富贵者，在于立志：要想荣华富贵，其实，上天不能给我们，神明也无法给我们，而是在于自己立志奋发向上。古德云：“三十三天天外天，九霄云外有神仙，神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚”；所谓心愿有多大，努力有多少，成就就会有多大。就怕吾人凡夫立志不坚定，不肯努力培养因缘，那就难登富贵之门了。当然，立志要做的应是正道，如果是旁门左道，或是强取豪夺，最后也不会有好下场。

二、欲求福寿者，在于存心：古人说：“积善之家庆有余”，佛教也说：“不杀生而得长寿”。宋太祖的大将军曹斌，攻打四川时，遇到圣者告诉他：“将军中年发达，晚年不好，要做善事改变命运。”曹斌拿下四川后，广施恩德，造福百姓。他再次遇到圣者时，圣者说：“大将军面容改变，必可位居宰相，晚景荣显。”后来曹斌果真官居高位。长寿福报在那里？存乎一心。一念心之慈与仁，可以得到无边福寿。

三、欲求和乐者，在于正行：许多人希望求得家庭人事和谐，求得自己生活安乐，这也不是什么人可以给你和谐安乐，凡事要靠自己正行。你的行为正当，你的语言正当，你的思想见解都正当，当然就会得到和平安乐。有句话说的好：“谦冲致和，开诚立信”；我们一生举措，如果能以诚信、宽厚待人，全家上下也将一片祥和。

四、欲求声誉者，在于养廉：历史上的包拯、海瑞、陶澍等，由于为官清廉，留下好名声，他们的事迹，不断地被后人所称颂，至今仍被称誉为“清官”。为此，只要身行廉洁正直，不收受贿赂，不走小门道，光明磊落，不贪不求，自然受人尊重，得到声誉与赞美。

·镜子

一个人的命运好不好，有没有福寿声誉，不必祈求他人的给予，而是掌握在自己的心念与造作。世间事都有前因后果，有因必有果，任何人做过的善恶行为都会如影随形地带来相应的报应。你做了善事，这个善的因不会被小偷偷走；所造的恶事也是一样，不是你想灭除就能如愿，或找个有力量的人可以替你化解；善恶因果，终究还是要自己承担。

开示：我们常见到一些信徒到寺院、神庙去求长寿、富贵、声名、名誉、平安等，其实，也不一定向佛祖、神明求就能得，应该求自己。自己的所作所为，自有其因果报应。