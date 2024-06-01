四年前，我从记者转行为一名房屋中介。每每提起自己的转业，友人大多深感惊讶，觉得转变太大。

对我来说，最难接受的，其实是身份的落差。从昔日被称为“无冕皇帝”的新闻工作者，到人人避之不及的销售人员，改变的不只是行业，更是别人看我的目光。

房屋中介给人的印象，似乎总离不开“巧舌如簧”“满身铜臭味”，为了成交不择手段。虽然入行前我已做好心理准备，可真正踏入这一行后，亲身感受到那份防备、怀疑，甚至嫌弃，仍然很不是滋味。

以前做新闻，职业多少带一些光环。若想采访一个人，对方一般都不会拒绝。转行成为房屋中介后，位置倒了过来，以前是别人希望我听他说，现在是我得想方设法让别人愿意听我说。

记得刚入行时，最让我不习惯的一件事，就是在街上尝试向路过的陌生人推销新房。在行色匆匆的十几秒里，自我介绍都还未说完，对方已摆手表示没有兴趣；有时甚至还没开口，对方就已露出不耐烦的脸色。

理智上，我可以理解。换作是以前的我，在大街上看到推销人员，大概也会绕道而行。然而现在成为那个跟在别人身后跑的人，感受完全不同。

那时候我才发现，我在意的好像不只是别人怎么看房屋中介，而是自己怎么看现在的自己。

以前我完全不需要解释记者是做些什么，可是成为中介后，我反而迫切想说：“我不是你们想象中的那种中介。”

当我急着向别人解释时，或许是连我自己，也还没有完全接受这个身份。

为什么呢？是因为我觉得这不是一份体面的工作？还是因为我曾经拥有一份受人尊重的职业，而无法接受别人如今看我的目光？

做了几年以后，我发现销售最重要的不是说，而是聆听。记者和房屋中介，看起来是两份完全不同的工作，其实也有相似之处。

从前，我聆听受访者的故事，把故事写成报道；现在则是聆听顾客的需求，陪伴他们在某个人生阶段，做一个关于“家”的决定。

如今，我没有那么介意别人怎么看这份工作了。一份工作是否值得尊重，也许从来不在于名片上印着什么，而在于你如何对待自己的工作，如何对待眼前的人。