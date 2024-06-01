国大开学了，走进设计与工程学院的零能耗教室，与等待在那里的学生说早安，他们选修了Overseas Chinese Architecture and Settlement（华侨建筑与聚落），而我也期待着与他们展开另一段的学习之旅。与往年不同的是，开学前几周已有学生电邮询问选课事宜，才知道尽管院方调升了班级人数，还是有学生无法抢到席位，而我亦无力增加学额。已经是第十次在国大建筑系教授这门课，华人逢五遇十易生发感慨纪念。一晃九年过去了，有多少学生修读了这门课？有多少人还在关注华侨建筑？虽然没有做具体的统计，始终相信时间的复利与教育的力量。

这是一门没有教科书的选修课，传授一类在中国被称为“冷门绝学”的知识。因为没有先例可循，须了解学生的知识体系，持续补充相关领域的信息，不断调整教学课件与教学方法。冠病疫情前带着学生到闽南侨乡考察，回想起来是初生牛犊不怕虎的勇气，疫情后则将现场课设在本地的庙宇祠堂，换一种方式看见华族建筑的精彩。

这门关于华侨建筑的课程是为建筑系硕士班的学生所开设的，学生背景极为多样。这些年累积了一些经验，要求学生在第一堂课前完成网上问卷调查，以便了解他们的所在专业、教育经历与课业期望。选修这门课的学生大致分为两类，一类是没有接受过中国传统建筑训练的本地学生，他们对于东南亚历史文化有所了解；另一类是初来乍到的国际生，修读过相关的课程，但不一定了解闽粤地域建筑，对于东南亚环境感到陌生。课程的讲授须兼顾不同的学生需求，让他们尽快进入学习状态。