“容光焕发，自然让人乐于亲近…”

分享信息：“冠必正，纽必结；袜与履，俱紧切”出自《弟子规·谨》，意思是帽子要戴端正，衣服扣子要扣好，袜子要穿平整，鞋带要系紧，保持仪容整洁庄重。一个人不论出门上班、访友、上学、购物，甚至只是家庭主妇上巴刹买菜，或小朋友被妈妈使唤去对面超市买东西，衣着都须干净整齐；当然也不能光着脚出门，即使只到附近邻居家，至少也要穿双拖鞋。所谓“佛要金装，人要衣装”，正是告诉人们衣着的重要，从装扮得体与否，就可看出此人对出席场合的重视。

服装仪容不整齐，不论在哪里，除了会让人议论，也会让人以为你看不起所到之处和会面之人。此外，服装仪容整齐与否，身上穿的，也包括脚上的鞋袜。有时一些人起床快迟到，随便穿上一双袜子就飞奔出门，低头一看，才发现两只袜子颜色不同或一长一短，根本不是同一双；或者鞋带没系好，在地上拖拉着走，非常不得体。其实，只要早点起床，就有时间做足准备再出门。临出门前，再往镜子瞧瞧，看看是否服装、鞋袜都整齐妥当，让穿衣镜发挥功能，不要将它当摆饰。

·精神

佛门中，穿衣吃饭都是修行。而在生活里，我们都应注重衣着的整洁、庄重，配合气候、场合穿着，予人健康、大方的印象。身语意的行止，表现在外，就是生活的礼仪。一个人如果站没站相、坐没坐相、衣冠不整、谈吐庸俗，这就是缺乏生活的礼仪。因此，佛门中的四威仪：行如风、坐如钟、立如松、卧如弓，就是从行立坐卧来训练威仪。现代的礼仪规范，范围可扩大为生活六威仪：坐姿如钟，必须稳重；站立如松，必须正直；容貌如镜，必须明净；行止如法，必须合理；视听如教，必须受益；思想如水，必须清净。

一个人衣冠整齐，端庄正直，平时出现在人前都是精神抖擞，容光焕发，自然让人乐于亲近；反之，平时懒散懈怠，精神萎靡，对什么事都提不起兴趣，衣着邋遢，一副疲倦无力的样子，不但姿态难看，前途也很难被人看好。

·庄严

人的衣着行为也需要装饰。装饰不是虚伪做作，也无须华丽奢侈，重要的是简单大方，即行仪端庄娴淑、大方出众，这就是最好的装饰。世界上最名贵的衣服，不是珍珠衫，也不是羽衣裳；更不是绫罗绸缎、貂皮大衣，而是“惭耻之服”。惭愧知耻是最美的服装、是最好的化妆品；一个人心中如果懂得“惭愧知耻”，自然能够散发高贵庄严的气质，所以佛经说：惭耻之服，无上庄严。外在的华服再怎么贵重，也不能代表品德；而懂得反省和知耻，才是心灵最好的庄严。